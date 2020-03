L'armée est prête à venir en soutien aux hôpitaux

L’armée est prête à venir en renfort des hôpitaux suisses dès ce lundi. Une première dans le cadre de la pandémie provoquée par le coronavirus. C’est ce que son chef, Thomas Süssli, a annoncé en substance sur Twitter dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte Keystone-ATS. Depuis une semaine, elle est déjà mobilisée au Tessin, notamment à l’hôpital de Bellinzone.

C’est le bataillon d’hôpital 5, dont le cours de répétition régulier démarre ce lundi matin, qui est mis à disposition pour prêter main forte aux Cantons qui en ont besoin. «Nous sommes prêts, mais l’heure où je vous parle (ndlr: dimanche à 15 h), nous n’avons toutefois encore reçu aucune autre demande que celle du Tessin. Nous imaginons cependant bien qu’elles ne devraient pas tarder à arriver», explique Daniel Reist, porte-parole de l’armée suisse.

Au total, ce sont quelque 300 hommes qui sont prêts à intervenir. Incorporés dans un des quatre bataillons d’hôpital du pays, ils ont parmi leurs tâches le soutien aux «hôpitaux civils en personnel et en matériel en cas de situations extraordinaires». Ces membres des services sanitaires sont en mesure d’apporter des soins à des personnes malades séjournant dans des hôpitaux civils. «Ils peuvent également être astreints à divers travaux de logistique ou à la désinfection de locaux. Bref, d’aider à l’entretien d’un site hospitalier», reprend Daniel Reist.

Ce sont bien de telles tâches auxquelles 23 militaires se sont astreints à Bellinzone et à Lugano la semaine dernière. Au Tessin, l’armée a également apporté du soutien matériel en mettant à disposition des systèmes d'aide respiratoire et de suivi, des brancards, des tentes et des conteneurs médicalisés. Les détachements doivent être remplacés le 20 mars. Selon l'armée, la durée du déploiement n'a pas encore été déterminée.

Face à la crise liée à la pandémie, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a également décidé de stopper jusqu'à nouvel ordre le recrutement qui concernait 500 jeunes gens ce lundi. Le personnel médical - médecins, personnel spécialisé - qui se trouve dans chaque centre de recrutement est ainsi libéré. «Nous pouvons ainsi les mettre à disposition là où c’est nécessaire», précise Daniel Reist.

Par ailleurs, Berne est prête à engager d’autres corps armés pour lutter en Suisse contre cette situation qui frappe l’ensemble de la planète. Des militaires pourront ainsi se déployer aux frontières afin de décharger les corps de gardes-frontières. Mais aussi venir en soutien des polices cantonales genevoises, bernoises et zurichoises pour ce qui est de la garde des ambassades. Un service que l’armée avait du reste déjà assuré pendant plusieurs années, jusqu’à fin 2018.