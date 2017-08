L'EPFZ, meilleure haute école du continent

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich demeure la meilleure haute école d'Europe continentale au classement de Shanghai. Elle y confirme sa 19e place, uniquement précédée par des établissements des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne. L'EPFL améliore elle son rang, passant de la 92e à la 76e place.

L'Université de Bâle, entrée dans le top 100 l'an dernier, y reste, à la 95e place. Les deux autres grandes écoles suisses classées perdent en revanche quelques rangs, l'Université de Genève du 54e au 60e et celle de Zurich du 53e au 58e.

Classement de référence

Le classement de Shanghai, publié tous les ans depuis 2003 par l'université de Jiao Tong, est l'un des cinq classements internationaux de référence. Il prend notamment en compte les publications dans la presse scientifique et le nombre de prix Nobel diplômés des établissements.

Il est dominé par les universités américaines. Harvard, dans le Massachusetts, et Stanford, près de San Francisco, dominent. MIT, 4e, gagne une place, Berkeley, 5e, en descend de deux, et Princeton reste 6e. Parmi les quinze premiers établissements, il n'y a guère que les Britanniques Cambridge (3e) et Oxford (7e) qui parviennent à se faire une place.

Ce classement, réalisé par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, distingue 500 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Si le cabinet décrit ce classement comme «le plus fiable», ces critères sont dénoncés par de nombreux responsables européens comme un biais dommageable pour leurs établissements. (ats/nxp)