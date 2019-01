L'UDC accuse le PS de pousser la Suisse dans l'UE

Celles et ceux qui veulent une Suisse libre et sûre «ne peuvent voter que pour l'UDC l'automne prochain» aux élections fédérales. Tel est le credo proclamé samedi par le président du parti Albert Rösti face aux tentations européennes dont il accuse la gauche.

Citant le programme électoral de l'UDC devant quelque 370 délégués réunis en ordre de bataille à Gossau (SG), Albert Rösti a évoqué Guillaume Tell, Arnold von Winkelried ou encore Nicolas de Flüe en tant que symboles de l'autodétermination et de la non-soumission à une autorité étrangère. Il y a opposé aussi bien l'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) que la politique migratoire.

«Nous nous trouvons comme il y a 27 ans avec la votation sur l'EEE: en cette année d'élections fédérales, la Suisse est devant une année décisive pour son avenir», a dit le président de l'UDC devant ses troupes.

Durant la prochaine législature se posera la question de savoir si Berne va courber l'échine devant Bruxelles. Il est du devoir de l'UDC, seul parti à combattre la libre circulation des personnes, de mettre en garde les citoyens contre un accord-cadre dont on n'a pas besoin, a ajouté M. Rösti.

Attaque frontale contre le PS

Le président de l'UDC s'en est pris au Parti socialiste, accusé de vouloir pousser la Suisse dans l'UE, malgré sa réticence à l'accord-cadre qui menace la protection des salaires. «Nous comprenons bien le jeu auquel joue la gauche quand nous entendons Christian Levrat déclarer 'Nous voulons à nouveau négocier après les élections'. (...) La gauche fera tôt ou tard des concessions en terme de protection des salaires», estime Albert Rösti, selon son discours écrit.

De manière générale, le conseiller national bernois a accusé la gauche d'entretenir un lien perturbé avec la patrie: «celles et ceux qui nient et méprisent la patrie sont aussi les premiers à se presser aux portes de l'Union européenne dans le but de détruire les bases de l'identité suisse».

Manque d'intégration

Albert Rösti a aussi rappelé l'engagement de l'UDC pour une limitation de l'immigration et une politique d'asile plus stricte. Dénonçant le manque d'intégration de «migrants économiques alcoolisés», «traînant partout» et vivant de l'aide sociale «aux frais des contribuables», il a déclaré: «nous avons un problème avec les étrangers.» Et de dénoncer la hausse des coûts de l'asile malgré un nombre de requérants en baisse.

Pour finir, le président de l'UDC a rappelé quelques-unes des revendications électorales du parti dans le domaine de la sécurité. La durée maximale des peines de prison doit être portée de 20 à 60 ans et la violence contre les fonctionnaires doit être punie plus sévèrement, selon le parti. (ats/nxp)