L’UDC attaque frontalement la libre circulation avec l’UE

L’immigration nette – soit l’écart entre le nombre d’arrivées d’étrangers en Suisse et de départs – provenant des pays de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est au plus bas depuis dix ans. En 2017, elle a baissé pour la quatrième année consécutive, à 30 799 personnes (-20,4% sur un an). Comment l’expliquer? Deux facteurs principaux influent sur la courbe, selon le Secrétariat d’État aux migrations: la conjoncture dans les pays d’origine et l’état du marché du travail en Suisse. Lors de l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE et l’AELE en 2002, l’économie helvétique était florissante et les besoins en main-d’œuvre élevés. D’où la hausse continue du solde migratoire jusqu’en 2008. Avec l’éclatement de la crise, la situation sur le marché du travail s’est tendue. Parallèlement, plusieurs pays d’immigration importants pour la Suisse, comme l’Espagne et le Portugal, ont récemment retrouvé du dynamisme. Malgré tout, l’immigration en Suisse reste forte. Au sein des pays de l’UE et de l’AELE, seul le Luxembourg l’a dépassée ces dernières années en proportion de la population. Fin décembre 2017, 1 405 771 citoyens d’États membres de l’UE ou de l’AELE vivaient dans notre pays