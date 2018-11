L'UDC pourrait faire payer à Amherd le coup Blocher

Articles en relation

Viola Amherd, au centre de l'échiquier politique Conseil fédéral Candidate à la succession de Doris Leuthard, la conseillère nationale de Brigue (VS) mise sur sa force de travail, sa connaissance des dossiers et son réseau. Plus... 20.11.2018

Le PDC et le PLR envoient les femmes sur orbite Élections au Conseil fédéral Le PDC retient Viola Amherd et Heidi Z’graggen pour l’élection du 5 décembre. Le PLR mise sur Karin Keller-Sutter et Hans Wicki. Plus... ABO+ Par Florent Quiquerez et Lise Bailat 16.11.2018

Le PDC a choisi Viola Amherd et Heidi Z'Graggen Conseil fédéral Le groupe PDC propose Viola Amherd et Heidi Z'Graggen pour succéder à Doris Leuthard au Conseil fédéral. Plus... 16.11.2018

Viola Amherd répond à des accusations d'escroquerie Course au Conseil fédéral La candidate à la succession de Doris Leuthard aurait voulu escroquer deux jeunes notaires valaisans il y a 5 ans. Elle dément et explique l'affaire. Plus... Par Christine Talos 15.11.2018