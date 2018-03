L'UDC remplace le père Blocher par sa fille mais garde le cap

Attention, un Blocher peut en cacher un autre. Ou plutôt une autre. C’est le slogan que pourrait reprendre l’UDC qui a annoncé mardi le nettoyage de printemps de ses structures dirigeantes. Changement le plus spectaculaire: le départ du patriarche Christoph Blocher, ex-conseiller fédéral, et l’arrivée de sa fille, la conseillère nationale et entrepreneuse Magdalena Martullo.

Un tournant majeur dans la vie du parti? Pas vraiment. Christoph Blocher ne délaisse pas sa fonction de stratège de l’UDC pour aller sucrer les fraises. Au contraire. Il va investir toutes ses forces pour lutter contre le nouvel accord constitutionnel que le Conseil fédéral veut signer avec l’Union européenne. «Je vais me battre contre l’ensemble de la classe politique et des médias mainstream», déclare le septuagénaire. «Et nous allons gagner. Je suis moins seul que lors du vote sur l’EEE en 1992. Le parti est désormais soudé pour lutter contre Bruxelles et la Suisse romande ne veut plus adhérer à l’UE.»

Blocher estime qu’il laisse un parti en meilleur état qu’il y a dix ans. «La gauche, le PDC et quelques PLR ont cru qu’en m’éjectant du Conseil fédéral, ils détruiraient l’UDC. C’est le contraire qui s’est passé. Nous avons désormais deux conseillers fédéraux et près de 30% des voix.» N’est-il pas en train d’installer une dynastie Blocher à l’UDC en laissant sa fille briguer la vice-présidence? «Non. Elle ne voulait pas y aller. Ce sont d’autres membres du parti qui l’ont exhortée d’accepter cette charge. Je suis fier qu’elle s’engage par devoir. C’est mon credo de toujours.»

Magdalena Martullo confirme qu’elle n’entre pas à la direction de gaieté de cœur. «Je le fais parce que je veux que l’UDC reste forte au niveau national et combatte l’accord institutionnel. Mais j’ai refusé de reprendre la charge de responsable de la stratégie. Je ne peux pas être à disposition jour et nuit.» Outre son mandat de parlementaire, la fille Blocher est en effet patronne de l’entreprise internationale chimique EMS et mère de trois enfants.

Une direction trilingue

Principal changement dans le quatuor présidentiel de l’UDC: Oskar Freysinger renonce à la vice-présidence (lire ci-dessous), il est remplacé par le conseiller national tessinois Marco Chiesa. Parti alémanique à l’origine, l’UDC continue donc d’envoyer des messages politiques aux minorités. Après l’élection du Vaudois Guy Parmelin au Conseil fédéral, elle intègre un italophone au côté du président alémanique Albert Rösti et de la vice-présidente genevoise Céline Amaudruz. Cette dernière se réjouit particulièrement de l’arrivée de Magdalena Martullo. «En tant que femme et entrepreneur, elle pourra m’aider à défendre la gent féminine.»

Autre nouveauté: l’ancien chef de groupe de l’UDC Adrian Amstutz reprend du service à la direction. Cette fois-ci il est chargé de mener la bataille des élections fédérales de 2019. À signaler encore qu’un journaliste de la Weltwoche, l’ex-conseiller national Christoph Mörgeli, est remplacé par un autre journaliste de la Weltwoche, le conseiller national Peter Keller. Il sera chargé du programme de parti.

En revanche, l’UDC n’a toujours pas trouvé de secrétaire général pour remplacer Gabriel Lüchinger, devenu conseiller personnel de Guy Parmelin. Elle doit aussi régler un problème lancinant. Depuis les élections fédérales triomphales de 2015, le parti stagne dans les élections cantonales. C’est d’autant plus douloureux que le frère ennemi PLR flambe. Commentaire sec de Christoph Blocher: «Le succès n’est pas monté à la tête de l’UDC mais bien des élus se complaisent tranquillement assis sur leur siège. Il faut qu’ils se bougent, sinon l’UDC reculera».

(24 heures)