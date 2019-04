L'UDC valaisanne lance deux candidats aux Etats

L'UDC du Valais romand et du Haut-Valais feront liste commune pour l'élection au Conseil des Etats cet automne. Cyrille Fauchère et Michael Kreuzer essaieront de renverser le PDC qui occupe les sièges depuis plus de 150 ans.

Actuellement, les deux fauteuils valaisans du Conseil des Etats sont occupés par les démocrates-chrétiens Beat Rieder et Jean-René Fournier qui se retirera à la fin de cette législature. L'UDC espère en profiter pour décrocher un siège et mettre ainsi un terme à «l'hégémonie» du PDC à la Chambre des cantons, a indiqué l'UDC à la presse vendredi.

Cyrille Fauchère est député au Grand Conseil valaisan et conseiller municipal à la Ville de Sion. Son colistier Michael Kreuzer est conseiller communal à Viège et chef de groupe de l'UDC haut-valaisanne (SVPO) à la constituante.

Jeu très ouvert

Michael Kreuzer sera aussi candidat au Conseil national, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de son parti. Les sortants Jean-Luc Addor et Franz Ruppen se mettent aussi à la disposition du parti.

En tout, le canton du Valais dispose de huit fauteuils au sein de la Chambre du peuple: quatre députés sont PDC, deux UDC, un libéral-radical et un socialiste. Pour cet automne, le jeu s'annonce très ouvert après l'élection en cours de législature de Viola Amherd (PDC) au Conseil fédéral, la démission de Yannick Buttet (PDC) et l'élection de Roberto Schmidt au Conseil d'Etat. (ats/nxp)