L’UDC veut mettre une muselière financière au Conseil fédéral

La situation s’améliore sur le front du coronavirus en Suisse. Le nombre de personnes infectées est en diminution et les hôpitaux n’ont pas la tête sous l’eau. Cette situation nouvelle incite l’UDC à monter une nouvelle fois au créneau. Après avoir proposé une sortie de crise dès le 20 avril pour remettre les entreprises au travail, le parti veut désormais poser une muselière financière au Conseil fédéral.

Lors d’une conférence de presse digitale, le chef du groupe parlementaire, Thomas Aeschi, a martelé mardi que le gouvernement ne devait plus distribuer de l’argent sans l’aval préalable du parlement. «La situation d’urgence n’est plus donnée aujourd’hui alors que la Confédération a déjà ouvert des crédits fédéraux pour 62 milliards de francs et que de nombreux Cantons ont mis en place leurs propres programmes de soutien.»

Le conseiller national et entrepreneur Franz Grüter a un peu de mal à avaler la première aide massive (42 milliards) accordée par le gouvernement. «En une nuit, on a vidé le carnet d’épargne des Suisses constitué pendant 20 ans.» Le Lucernois demande au moins que l’on vérifie bien à qui on distribue ces crédits. «Il faut des corrections. Il n’est pas question de financer des entreprises qui n’étaient pas viables avant la crise du coronavirus.» Une pierre dans le jardin du ministre des Finances UDC, Ueli Maurer, qui affirmait récemment ne pas craindre les abus.

Interdire les bonus

Le conseiller national et banquier Thomas Matter, lui, craint des abus dans les étages directionnels. Il exige que les entreprises qui bénéficient de crédits de cautionnement de la Confédération soient soumises à une interdiction absolue de verser des bonus et des dividendes tant qu’elles n’ont pas remboursé leur emprunt. Même chose pour les entreprises qui appliquent le chômage partiel: pas question que les dirigeants se versent des bonus dans l’année en cours. Une position qui rejoint celle de la gauche.

N’est-il pas paradoxal que l’UDC défende désormais le pouvoir du parlement contre celui du Conseil fédéral alors qu’elle jugeait il y a peu qu’une session parlementaire n’était pas indispensable? «Nous étions contre la tenue d’une session au Palais fédéral car les normes de sécurité pour contrer l’épidémie ne pouvaient pas être respectées, explique Thomas Aeschi. Mais désormais, avec le changement de lieu (ndlr: Bernexpo), le parlement peut siéger correctement.» Et de demander que le Conseil fédéral sorte du droit d’urgence dès le 20 avril.

Le PDC a des exigences pour les pharmas

Quelques heures plus tard, c’était au tour du PDC de formuler ses exigences, également via une conférence digitale. «Le Conseil fédéral doit informer la population au plus tard après Pâques de manière transparente sur les différents scénarios possibles de sortie du confinement», déclare le président Gerhard Pfister.

N’est-ce pas un peu court? Le PDC n’a-t-il pas réfléchi lui-même à un scénario de sortie de crise? «Je constate qu’actuellement beaucoup de monde est devenu un expert en virologie, répond ironiquement Gerhard Pfister. N’oublions pas que c’est le Conseil fédéral, via le droit d’urgence, qui a la responsabilité de prendre les décisions. Il a des experts à sa disposition et endosse la responsabilité politique. Il ne sert à rien de multiplier les avis sur la question.» Et de résumer la position de son parti sur la sortie de crise: «Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire.»

Le vice-président du groupe PDC, Marco Romano, estime aussi que les partis ne doivent pas se profiler sur cette question. «On ne parle pas d’un projet politicien mais d’une question qui doit unir le pays et être gérée par l’Exécutif central.» Et de citer l’exemple de son canton du Tessin, qui se trouve au front contre l’épidémie. «Tout le monde a tiré à la même corde. Et il est difficile de faire des prévisions. Nous pensions atteindre le pic de l’épidémie fin avril. Or l’événement s’est produit ce lundi.»

Le PDC déborde d’idées, en revanche, sur l’après-corona. D’abord, il s’oppose fermement à toute augmentation des primes maladie en raison du Covid-19. Andrea Gmür, la cheffe de groupe, ne comprendrait pas une telle hausse: «Beaucoup d’opérations ont dû être reportées et les assureurs ont des réserves.» Charles Juillard, vice-président du PDC, propose la création d’un fonds de réserve pour faire face à de futures crises. Il veut aussi une remise à plat de tout ce qui concerne les stocks de matériel médical. Il estime enfin que les pharmas qui ont leur siège en Suisse doivent avoir l’obligation de garantir à la population un accès aux médicaments de base.