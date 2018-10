L’UE veut faire payer plus d’aide sociale à la Suisse

La Bourse suisse peut survivre sans l’UE

Lassée par des négociations sans fin avec la Suisse, l’Union européenne a tapé du poing sur la table en décembre 2017. Si aucun accord institutionnel n’est signé d’ici à la fin 2018, elle n’accordera pas l’équivalence boursière à la Suisse. C’est clairement une mesure de rétorsion politique puisque la Bourse suisse respecte tous les standards techniques pour être homologuée en Europe.



Quel impact cette menace aura-t-elle sur l’existence de la Bourse suisse si elle est mise en application? La «NZZ am Sonntag» a mené son enquête. Et contrairement à ce qu’il est parfois affirmé, elle estime que la Bourse suisse ne joue pas sa survie dans cette affaire.

Le journal explique d’abord que la Bourse suisse fait partie des quatre grandes places en termes de volume des transactions. Le premier rang est occupé par Londres (476 milliards de dollars), suivi de Euronext (401 mia), de la Bourse allemande (343 mia) et enfin de SIX Swiss Exchange (187 mia). Vu le Brexit, il est escompté que Londres reprenne sa liberté par rapport à l’Autorité de surveillance des marchés de l’UE. Ses traders seraient donc libres d’opérer en Suisse. Or le chiffre d’affaires provenant de l’UE sans la Grande-Bretagne représente moins de 20% pour la Bourse suisse. Celle-ci serait donc impactée mais elle ne risquerait pas sa tête, selon le dominical zurichois. Ce dernier se montre plus dubitatif concernant le plan de rétorsion avancé pour le Conseil fédéral. Le gouvernement souhaiterait autoriser au cas par cas les Bourses qui ont le droit d’échanger des actions suisses.