«L’Union des paysans vous ment de façon effrontée»

Franziska Herren, membre du comité de l’initiative «Pour une eau potable propre», n’a pas du tout apprécié la conférence de presse de ce mardi matin tenue par l’Union suisse des paysans (USP). Celle-ci estime son initiative dangereuse et contre-productive pour toute la population suisse. Une affirmation qui fait bondir Franziska Herren. «L’USP ment à la population de façon effrontée. Avec les pesticides, le purin et les antibiotiques, les paysans empoisonnent notre environnement, qui plus est avec les paiements directs. Nous ne voulons plus de cela». Interview.

Franziska Herren, Membre du comité de l’initiative. Photo: Keystone

L’USP dit que les paysans font déjà beaucoup pour l’environnement. Ils ont baissé leur utilisation en pesticides. Ils qualifient votre initiative «d’extrême». Cette initiative n’est pas extrême! Nous consommateurs, nous ne voulons tout simplement plus verser des subventions aux paysans pour être empoisonnés! Les paysans bio donnent l’exemple que c’est possible. On peut travailler sans pesticides chimiques. Ces derniers produisent des dégâts immenses à l’environnement. Les paysans traditionnels n’en font pas assez. La pollution des eaux est énorme et augmente en Suisse. La Confédération veut même relever massivement les barèmes de tolérance sur le glyphosate.

L’USP voit dans votre initiative un splendide autogoal. Si les paysans choisissent de renoncer aux paiements directs, ils pourront faire de l’agriculture intensive à fond les manettes. C’est faux. Même leur étude le dit. Les paysans renoncent plutôt à l’élevage intensif car ils sont tenus de respecter la loi. L’USP ment en avançant cet argument. Elle ne manque vraiment pas de toupet. Elle ferait mieux de former ses membres à une agriculture respectueuse de l’environnement.

Un paysan fribourgeois, qui a 4200 poulets, raconte qu’il serait obligé de stopper son exploitation. Et donc que la Suisse importera plus de poulets étrangers dont on ne contrôle pas la qualité. Nous importons 1,2 million de tonnes de fourrage par année. Cet éleveur utilise pour son élevage de poulets 70% de fourrage provenant de l’étranger. Cela provoque énormément d’émissions d'ammoniaque. Ce qui amène beaucoup de nitrates dans les eaux qui détruisent à leur tour la biodiversité. L’élevage industriel en Suisse ne peut se faire sans une utilisation élevée d'ammoniaque et d’antibiotiques. Cela est dommageable pour la santé des gens. Nous ne devrions avoir en Suisse uniquement les animaux que nous pouvons élever avec notre propre fourrage. Sinon, c’est mieux qu’ils soient élevés à l’étranger.

L’eau suisse serait préservée mais nous aurions moins de garanties sur la viande produite à l’étranger. Avec les scandales alimentaires qu’on a vécu en Europe, est-ce une bonne idée? N’aurait-on pas de la viande plein d’antibiotiques? Ecoutez, je dois vous dire d’abord que la Suisse est championne d’Europe pour donner des antibiotiques à ses vaches laitières. Un poulet sur deux en Suisse développe désormais des résistances aux antibiotiques. Nous avons un vrai problème avec nos élevages. Et puis il faut changer de perspective. Quand nous importons du fourrage, nous détruisons les forêts vierges. Puis nous détruisons notre propre écosystème avec les émissions d'ammoniaque. Il faut arrêter avec ces élevages intensifs contraires à la loi, que nous finançons de surcroît avec notre argent. La viande suisse est produite à 50% avec du fourrage étranger. Elle est basée sur un mensonge. La solution, c’est de manger moins de viande ou de veiller à ce que le fourrage existe là où les animaux sont élevés. Il faut le dire aux consommateurs. Car cette paysannerie productiviste nous ment. (24 heures)