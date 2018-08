L'abo Voie 7 devrait être remplacé fin 2018

Les noctambules de moins de 25 ans connaissent bien l'abonnement Voie 7 des CFF. Complémentaire à l'abonnement demi-tarif (185 francs par an), il leur donne la possibilité de voyager gratuitement de 19h à 5h en 2e classe, pour 129 francs de plus par année, sur l’ensemble du réseau des CFF ainsi qu'avec de nombreuses entreprises privées. Mais cet abo pourrait disparaître au profit d'une nouvelle version, plus simple, mais plus chère.

En effet, l'abo voie 7 souffre actuellement d'un défaut de taille: il n'est pas clair du tout sur les parcours sur lesquels il est possible de circuler gratuitement et c'est aux usagers de se renseigner, explique l'Aargauer Zeitung mercredi. Raison pour laquelle ch-direct, l'association tarifaire qui regroupe tous les acteurs des transports publics en Suisse, veut le simplifier. Et ce dès le changement d'horaire en décembre prochain. Les jeunes pourront alors utiliser tous les trains, trams ou bus du pays la nuit avec le nouveau sésame qui devrait s'appeler désormais «Seven25».

Hic: ils devront débourser davantage, même si le supplément n'a pas encore été fixé. Des discussions avec le surveillant des prix, Stefan Meierhans, sont en cours, explique le journal. Mais ce sera nettement moins cher que l'abonnement général (ndlr: 2650 francs par an pour les 16-25 ans), affirme d'ores et déjà Jeannine Pilloud, présidente de ch-direct.

(nxp)