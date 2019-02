L'abo «Voie 7» va devenir un abo général de nuit

Les noctambules de moins de 25 ans connaissent bien l'abonnement «Voie 7» des CFF. Complémentaire à l'abo demi-tarif (185 francs par an), il leur donne la possibilité de voyager gratuitement de 19h à 5h en 2e classe, pour 129 francs de plus par année, sur l’ensemble du réseau des CFF ainsi qu'avec de nombreuses entreprises privées. Mais il serait sur le point d'être annulé, annonce le «Blick» mercredi, pour être remplacé par l'abo «Seven25».

Celui-ci restera valable dès 19h, mais ne se terminera pas à 5h du matin, affirme le journal. Les jeunes abonnés pourront en effet prendre les premiers trains du matin pour rentrer chez eux après les sorties du week-end. Mais surtout, il sera valable toute la nuit pour les bus et les trams de nuit et les jeunes n'auront plus besoin d'acheter un abo demi-tarif puisque Seven25 sera valable à lui tout seul. En clair, le nouveau produit des CFF serait un abo général de nuit.

314 francs par an

Et combien va-t-il coûter? Actuellement la combinaison «Voie 7» + Demi-tarif faisait débourser aux jeunes 314 francs par an. Selon le Blick , qui cite plusieurs sources, le «Seven25» devrait avoisiner ce prix-là. Mais selon d'autres sources, le prix serait bien plus élevé. Le surveillant des prix Stefan Meierhans jugerait lui aussi que le tarif demandé est trop cher. Bref: rien n'est encore fixé et les négociations semblent difficiles.

Certains estiment encore que le «Seven25» n'est pas assez attractif et auraient voulu qu'il soit valable tout le week-end, afin d'en faire un véritable abo général de loisirs pour les jeunes. Mais la majorité des entreprises de transports publics a rejeté cette idée.

Quant à savoir si les jeunes devront encore s'acquitter de l'impopulaire supplément nuit de 5 francs avec le nouvel abo, le Blick a posé la question aux intéressés mais n'a obtenu aucune réponse jusqu'ici. Silence aussi en ce qui concerne les heures de validité exactes, notamment le matin, du Seven25. Les infos seront communiquées en mars.

