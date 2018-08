L’accord-cadre avec Bruxelles est en état de mort clinique

À la recherche d’une porte de sortie

Et maintenant? En l’absence de compromis sur les mesures d’accompagnement, l’un des objectifs principaux pour les négociateurs suisses et européens sera de trouver une porte de sortie honorable, soit de parvenir à tirer quelque chose de quatre ans de négociations et faire en sorte que chacun sauve la face.



Berne et Bruxelles ont fait des progrès, notamment sur le mécanisme qui permettrait de régler leurs différends juridiques – le fameux Tribunal arbitral – ou encore sur la question des aides d’État.



Cenni Najy, chercheur à l’Université de Genève et spécialiste de l’UE, se trouve aujourd’hui conforté dans la proposition qu’il fait circuler depuis quelques semaines, à savoir inscrire ces progrès dans un rapport intermédiaire sur l’avancée de la négociation. «S’il n’y avait pas la question de l’équivalence boursière (ndlr: limitée à la fin de l’année), on pourrait continuer à négocier, explique-t-il. Mais là, un tel rapport permettrait de montrer notre bonne volonté et constituerait aussi un acte de transparence.» Il éloignerait du coup les menaces de représailles d’un côté comme de l’autre. D’autres experts évoquent la possibilité d’aboutir à une sorte de petit accord à l’automne, en attendant la conclusion du traité dans sa globalité.



Lise Bailat