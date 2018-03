Fermée depuis vendredi 10h00 en raison d'importantes chutes de neige, la piste de Genève Aéroport a pu rouvrir à 11h40. Le trafic a repris progressivement mais des retards et des annulations de vol sont à prévoir.

La neige va se transformer en pluie dans l'après-midi, selon une porte-parole de Genève Aéroport. Le personnel reste toutefois mobilisé au cas où la météo se dégraderait.

#GeneveAeroport est dorénavant ouvert au trafic! Des retards et annulations sont à prévoir. Nous recommandons aux passagers de contacter leur compagnie aérienne pour connaitre le statut de leur vol. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 2 mars 2018

Ce vendredi matin vers 10 heures, Genève Aéroport a dû fermer sa piste en raison des chutes de neige abondantes. Il avait également recommandé aux passagers d'attendre la confirmation de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

La réouverture de la piste à #GeneveAeroport est prévue à 11h30. Suivez ce compte Twitter pour rester informé de l'évolution de la situation. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 2 mars 2018

«Nous étions préparés à ces nouvelles chutes de neige, mais il y en a vraiment beaucoup», a déclaré une porte-parole de Genève Aéroport. L'exiguïté de la plate-forme a compliqué le travail de déneigement. Plus de 150 collaborateurs se sont activés sur le tarmac.

Des annulations et d'importants retards sont toujours à attendre et il est conseillé aux passagers de s'informer directement sur le site. Genève Aéroport avait déjà dû fermer sa pister jeudi pendant la matinée en raison de la neige causant l'annulation de plus de 200 vols.

En raison des circonstances exceptionnelles, #GeneveAeroport offre le wifi à tous ses passagers pour une durée de 24h.

?? Code: 8WS2 — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 2 mars 2018

Pluies givrantes

La Suisse romande fait face vendredi matin à des pluies givrantes et à un risque élevé de verglas. MeteoNews a ainsi émis une alerte pour le Seeland bernois également.

Les températures sont encore largement négatives et la situation devrait se détendre dans l'après-midi. MeteoSuisse met également en garde contre des pluies verglaçantes possibles, notamment dans les vallons du Jura et sur le Plateau. La imite pluie-neige en plaine remontera dans l'après-midi parfois entre 600 et 800 mètres.

Im Osten ist es noch föhnig, sonst kommt von Westen wieder Niederschlag auf. Zunächst Schnee und lokal Eisregen, dann Regen, Schneefallgrenze 600 - 1100 Meter. 0 bis 4 Grad.

^FB pic.twitter.com/G3HfGCsXG4 — SRF Meteo (@srfmeteo) 2 mars 2018

(nxp)