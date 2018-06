L'aide à un proche indemnisée via l'AVS

Suisse Les frais liés à la protection social ont augmenté de 3,3 % en 2016. Les domaines de la vieillesse et de la maladie se trouvent en tête de classement. Plus...

Suisse L'Assurance-vieillesse et survivants a bouclé 2017 sur un trou de plus d'un milliard de francs. Le résultat reste négatif pour la quatrième année de rang. Plus...