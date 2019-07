L’ambassadrice de France quittera Berne après les vacances

Après trois années passées à l’ambassade de France en Suisse, Anne Paugam va quitter Berne pour rejoindre Paris. La diplomate de 52 ans a fait cette annonce ce vendredi lors d’un discours devant les invités de la traditionnelle réception organisée chaque année dans le cadre des festivité de la fête nationale française du 14 juillet. Le nom du successeur d'Anne Paugam n’est pas encore connu, mais il commencera en septembre.

L'ambassadrice s'est révélée une personnalité appréciée en Suisse par les politiques. Elle quittera la Suisse selon le tournus diplomatique habituel en France, qui est de trois ans. Installée à Berne, l’ambassade française couvre également la principauté du Liechtenstein. Elle abrite plusieurs services : le service économique, le service culturel, universitaire et scientifique, le service diplomatique, les services de sécurité et de défense, et des services administratifs. A noter que la communauté française installée en Suisse est la plus importante communauté française à l'étranger.