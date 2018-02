L'ancien chef de Swiss Prime Site est décédé

Le spécialiste de l'immobilier et ancien directeur de la plus grosse entreprise immobilière suisse Swiss Prime Site Markus Graf est décédé samedi à Goms (VS). Il a succombé à une insuffisance cardiaque à l'âge de 68 ans, selon plusieurs avis mortuaires parus mardi.

L'architecte diplômé a eu un rôle central dans la réalisation de grands projets de constructions suisses, tels que le centre de Sihlcity et les tours Prime à Zurich ou encore la Tour de la Foire à Bâle.

De 1999 à 2015, Markus Graf a été le CEO de Swiss Prime Site (SPS), puis membre du conseil d'administration jusqu'en 2017. En décembre dernier, il a annoncé son retraît de l'entreprise afin de pouvoir se concentrer sur quelques mandats choisis.

M. Graf était également membre du conseil de l'université de Zurich depuis 2016. Marié et père de trois enfants, Markus Graf vivait à Feldbrunnen (SO). (ats/nxp)