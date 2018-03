L'app mobile des CFF prend les réclamations

Les clients des chemins de fer pourront désormais se plaindre des problèmes, détériorations et insalubrités dans les trains et les gares par le biais des smartphones. Après un essai positif, les CFF vont introduire une nouvelle fonction «réclamations» sur leur application.

Toilettes cassées, coussins de siège détériorés ou pannes d'escaliers roulants, de distributeurs automatiques de billets et d'écrans des horaires: depuis juin 2017, ces défauts peuvent être signalés à titre d'essai à l'aide de la fonction «Repair and Clean» («Réparer et nettoyer») de l'application CFF Mobile.

Les usagers apprécient grandement cette offre, ont indiqué jeudi les CFF. C'est pourquoi la fonction «Repair and Clean» sera définitivement intégrée dans l'application à la mi-mars. (ats/nxp)