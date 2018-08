L’appareil aurait basculé brutalement peu avant le drame

Le mystère reste entier. Plus de 48 heures après le crash du Ju-52 qui a coûté la vie à vingt personnes, les hypothèses sont nombreuses mais aucune n’est vraiment étayée.

Les experts répètent ce mot en boucle: multifactoriel. Jamais un accident d’avion n’est imputable à une seule cause. Alors que, pour les besoins de l’enquête, la carcasse de l’appareil historique gît toujours sur les flancs du Piz Segnas, dans les Grisons, de nouveaux témoins oculaires livrent des bribes d’explications.

Ainsi, un pilote militaire vivant dans la région dit avoir vu l’avion faire une étrange manœuvre, dix à quinze minutes avant le crash. Lors d’une courbe à gauche, il se serait brutalement retourné vers la gauche. Le vrombissement se serait alors intensifié et l’avion aurait pu reprendre son trajet normalement. «De telles manœuvres sont effectuées pour simuler la défaillance d’un moteur. Mais personne ne le fait avec des passagers à bord», rapporte le témoin au «Tages-Anzeiger».

Il estime que les pilotes ont peut-être eu le même problème près du lieu du crash et qu’ils n’ont pas réussi à rétablir la situation et relever le nez. L’avion aurait alors décroché et serait tombé verticalement.

Une hypothèse que n’exclut pas l’expert en accidentologie aérienne Ronan Hubert. «C’est une théorie plausible. En l’état, tout est possible et les observations des témoins seront déterminantes, pour autant qu’elles concordent.» L’avion n’a en effet émis aucun appel de détresse et ne disposait pas de boîte noire. Pour Sepp Moser, journaliste spécialiste de l’aviation, un véritable travail «de détective» sera nécessaire.

Président de l’Association pour le maintien du patrimoine aéronautique, Edouard Schubert est tout aussi mesuré. «Il est possible que les pilotes aient dû faire cette manœuvre en raison d’une panne d’un moteur latéral, mais même si c’était le cas, rien ne permet de dire qu’il s’agit de la cause de l’accident par la suite, d’autant que ce sont des engins superfiables. Sur le moment, ils tournaient peut-être à fond dans une atmosphère plus légère; je ne peux pas tirer de conclusion.»

Série noire

Pour Ronan Hubert, si un tel scénario a provoqué le crash, l’altitude de vol est alors déterminante. «C’est un avion lourd, qui progresse à une vitesse relativement basse (de l’ordre de 180 km/h). S’il était proche du sol, un décrochage a pu être fatal.» Seule hypothèse exclue pour le moment: la collision avec un autre engin ou un câble.

Un autre élément suscite des interrogations. Le ciel suisse n’a pas seulement vécu samedi la pire tragédie de son histoire depuis 2001, mais en huit jours trois avions se sont abîmés, faisant 28 morts au total. Dans tous les cas, il faisait chaud, très chaud. Tous les accidents se sont produits à proximité des reliefs et tous les pilotes impliqués étaient très expérimentés. Un phénomène météorologique pourrait-il être le dénominateur commun de ces accidents? Nos deux experts n’y croient pas. «La densité de l’air pour voler est un paramètre comme les autres. Les pilotes décédés étaient tout à fait qualifiés pour en tenir compte. Quant au Ju-52, il traversait très régulièrement les Alpes», détaille Edouard Schubert.

Un air pas assez dense?

Plusieurs études traitent de l’impact de la chaleur sur l’aviation. C’est le plus souvent au décollage que ce facteur pose problème car la canicule diminue la densité de l’air et donc la portance des appareils. «C’est aussi une question de puissance, précise Ronan Hubert. Ce n’est pas vraiment un problème pour les avions de ligne. Mais pour les plus petits aéronefs, cela peut se traduire par une difficulté, frustrante, à prendre de l’altitude, car à mesure que l’on s’élève, l’air est encore moins dense. On a tous en tête ces images d’hélicoptères ne parvenant plus à monter dans l’Himalaya. Mais cela ne reste pas moins qu’un facteur de vol.» Les paramètres, multiples, sont spécifiques à chaque accident, au type d’appareil et dépendent aussi du facteur humain.

Le Service suisse d’enquête de sécurité assure déjà que l’enquête sera ardue et sans doute longue. Tous les corps et les débris doivent être documentés et photographiés avant d’être évacués. «Ce n’est qu’après qu’il conviendra de se demander pourquoi un bout de métal est tordu», dit Sepp Moser. (24 heures)