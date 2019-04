L'approvisionnement indigène doit être garanti

Le marché de l'électricité devrait être réorganisé pour assurer un approvisionnement indigène à long terme. Les rôles et les responsabilités devront être clarifiés. Le Conseil fédéral est prêt à agir comme le demande la commission de l'énergie du Conseil national.

Cette requête est judicieuse, affirme le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi. Et de préciser qu'il analysera les autres éléments à intégrer dans la loi en sus des rôles et des responsabilités.

La nouvelle organisation demandée par la motion devra mettre en place un marché et un prix favorables à la sécurité de l'approvisionnement et à la stabilité du système. Le but sera de créer des incitations à long terme pour les investissements.

Les différents acteurs de la branche devront être en mesure de prendre des décisions et planifier en toute connaissance de cause. La nouvelle organisation devra aussi pouvoir déployer ses effets également en cas d'absence d'un accord bilatéral avec l'UE.

Inquiétudes

La commission du National s'inquiète des récents évènements sur le marché de l'électricité. Avec l'abandon progressif du nucléaire, la part de la production d'électricité indigène baisse et la Suisse dépend davantage des importations. Mais les capacités des pays voisins ne sont pas garanties ad aeternam.

En Suisse, les objectifs fixés pour les énergies éolienne et géothermique, qui devraient contribuer à la production en hiver, ne devraient pas être atteints. La disponibilité de l'énergie hydraulique n'est pas garantie. Pour compliquer le tout, la réduction de la consommation d'électricité ne pourra pas être obtenue dans la mesure souhaitée.

Des conditions générales permettant de relever ces défis doivent être mises en place. Il faut en outre montrer comment le développement des énergies renouvelables et la garantie de la disponibilité de la production indigène peuvent être assurés.

La commission constate en outre que, le nombre d'acteurs concernés ayant augmenté, plus aucun consensus n'existe en ce qui concerne la responsabilité globale à l'égard de la sécurité d'approvisionnement. (ats/nxp)