L'armée est surtout engagée en Romandie

L'armée apporte actuellement son soutien surtout en Suisse romande. Environ 80% des forces engagées soutiennent les services de santé dans cette région, a indiqué mardi le brigadier Raynald Droz, chef d'état-major du commandement des opérations au Département fédéral de la défense (DDPS).

L'armée dispose d'environ 3000 hommes issus des cours de répétition, de deux écoles de recrues et de militaires en service long, tous spécialisés dans les troupes sanitaires. Une réserve de 1000 hommes est encore disponible. Actuellement, 1000 à 1200 sont engagés, a indiqué le brigadier. 80% sont sur le terrain en Suisse romande et 20% dans la région de St-Gall.

Hormis le soutien au système de santé suisse, l'armée a pour la première fois commencé à prêter main forte à d'autres secteurs que la santé. Cinquante policiers militaires seront mis à disposition des gardes-frontière. L'armée a l'habitude de coopérer avec les gardes-frontière, a souligné Raynald Droz.

Tri sévère des volontaires

L'armée a par ailleurs lancé un appel aux volontaires pour participer à l'opération contre le coronavirus. Trois mille jeunes ont répondu. L'armée en a choisi 100, a indiqué le chef d'état-major. Face à la crise qui requiert surtout du personnel sanitaire, le tri a été sévère, a reconnu le brigadier.

Mais sur les 11'000 jeunes à former dans différents domaines au sein des écoles de recrue, il s'agit de ne pas surcharger le travail des formateurs, a-t-il expliqué. «Actuellement, nous travaillons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24». Compte tenu de cette période très intense, les vacances des militaires professionnels ont été raccourcies et un appel a été lancé aux officiers de la milice. (ats/nxp)