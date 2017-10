L'armée inspectée par les forces portugaises

L'armée suisse subit depuis lundi une inspection de la part d'inspecteurs des forces portugaises. Berne a approuvé une demande du Portugal pour cette visite qui s'inscrit dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Selon les dispositions de l'OSCE, l'inspection permet à chaque Etat participant de l'organisation de se procurer sur place des informations relatives au respect des mesures de confiance et de sécurité, précise lundi l'armée suisse dans un communiqué.

Essentiellement en Suisse romande

L'inspection se tient essentiellement en Suisse romande, dans les régions d'Yverdon, Colombier, Romont, Payerne et le Lac Léman. Elle doit durer au maximum 48 heures. L'équipe - trois inspecteurs des forces portugaises et un inspecteur des forces slovaques - a le droit de se déplacer librement dans la zone et peut s'informer des activités militaires dans la région et rendre visite aux troupes et écoles concernées. Les ouvrages sensibles sont toutefois exclus de cette inspection. (ats/nxp)