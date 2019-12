L'armée laisse une classe sur le carreau

L'armée suisse avait prévu ce jeudi une sortie promotionnelle impliquant la présentation de quatre chars d'assaut à une école primaire zurichoise. Mais elle a finalement annulé, à la dernière minute, l'événement pourtant planifié en détails.

C'est le Commandant en charge qui a annulé la sortie, a indiqué ce jeudi matin un porte-parole de l'armée à l'agence Keystone-ATS. Il confirmait une information parue en premier sur le portail alémanique «20 Minuten».

Pour expliquer cette décision, le porte-parole invoque des émissions inutiles, des problèmes techniques et des obligations de formation plus importantes pour les officiers qui auraient dû s'occuper de cette sortie. Le Commandant a décidé d'annuler l'événement à la veille de sa tenue, alors qu'il se prêtait à l'évaluation quotidienne des activités de son régiment. 20Minuten.ch avait peu avant demandé à l'armée les raisons et le but de cette sortie.

Cette venue d'une brigade mécanisée de Coire à Hombrechtikon, une commune située au bord du lac de Zurich, avait été préparée à la suite d'une initiative de parents d'élèves, explique l'école primaire. Selon le média en ligne, armes et matériel devaient être présentés aux écoliers. Puis il était prévu que ces élèves de cinquième primaire puissent faire un tour dans les chars d'assaut. (ats/nxp)