L'armée songe à saisir des autos privées, s'il y a crise

L'armée suisse pourrait à nouveau réquisitionner des véhicules civils en cas d'urgence car elle dispose de trop peu de camions. Le département de la Défense a confirmé à la SonntagsZeitung qu'elle étudiait actuellement la réintroduction de cette prérogative. Il se prononcera d'ici la fin de l'année.

L'armée suisse ne dispose pas de suffisamment de véhicules pour transporter les troupes, les munitions et le matériel sur les lieux d'une crise. «Si un grande partie de l'armée devait être mobilisée, la totalité du transport ne pourrait pas être garanti», indique le ministère.

Au cours des prochaines années, l'armée prévoit d'acquérir 370 camions pour environ 150 millions de francs suisses. Mais selon le DDPS, les nouveaux véhicules sont destinés à remplacer les plus anciens et non à compléter la flotte. Au total, l'armée possède environ 2500 camions lourds.