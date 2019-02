L’armée suisse mise sur les femmes

L’armée suisse est-elle en train de vivre une révolution? En décembre, elle se félicitait de voir une femme arriver à la tête du Département de la défense avec Viola Amherd. Aujourd’hui, elle célèbre Fanny Chollet, sa toute première femme pilote d’avion de combat qui manie les F/A-18 à Payerne depuis le début de l’année. Mais malgré ses efforts de valorisation, la «grande muette» peine encore à attirer la gent féminine dans ses rangs. Elles n’étaient que 120 femmes sur les 11'200 recrues à prendre du service au mois de janvier.

Besoin de femmes

Plus qu’une volonté progressiste d’égalité entre les sexes, c’est surtout un besoin pratique qui motive l’armée suisse à recruter plus de femmes. Les forces militaires perdent de plus en plus de recrues masculines, qui hésitent entre service militaire, protection ou service civil. Convaincre les femmes de se lancer dans une carrière militaire constitue donc l’une des stratégies majeures de la Confédération pour contrebalancer ce manque.

Parmi les pistes de réflexion abordées, une journée d’information facultative pour les femmes dans tous les cantons dès 2020, la mise à disposition de crèches ou l’amélioration des tenues militaires unisexes. Mais si le nombre de femmes soldats est en augmentation depuis quelques années, leur total ne dépasse pas 0.7% des effectifs. Le record du nombre de candidates à l’armée date de 2017 avec 250 nouvelles recrues. En comptant 1000 femmes pour 160'000 hommes, la Suisse détient actuellement le taux le plus bas d'Europe.

Qui peut s’engager?

Chaque citoyenne suisse ayant atteint sa majorité a la possibilité de servir volontairement dans l’armée ou la protection civile. Pour cela, la candidate doit entreprendre les démarches auprès de la section «Femmes dans l’armée» du Commandement de recrutement. Les valeurs d’évaluation des tests d’aptitudes physiques sont identiques pour les hommes et les femmes, avec une distinction de sport selon les genres. Une fois engagée, la soldate peut, si elle en a les capacités, prétendre à toutes les fonctions et être promue à tous les grades militaires. (24 heures)