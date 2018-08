L’armée vole à la rescousse des troupeaux

Sur les hauteurs du canton de Vaud, la sécheresse menace le bétail. Dans certains alpages jurassiens et des Préalpes, les réserves en eau sont sur le point de se tarir. Face à cette situation critique, le Canton de Vaud a été décidé d’intervenir. Il lancera lundi le plan ORCA, une vaste opération d’approvisionnement en eau.

«Ce plan doit être déclenché, car il est nécessaire d’avoir recours aux hélicoptères de l’armée pour alimenter les alpages qui ne sont pas accessibles par la route par camion-citerne, explique Denis Froidevaux, chef de l’état-major cantonal de conduite. Un accord de principe a été conclu, mais nous devrons encore discuter et travailler ce week-end pour être prêts le jour J.»

Car le canton de Vaud n’est pas le seul à souffrir de la sécheresse. «Des hélicoptères porteurs d’eau sont déjà à pied d’œuvre sur deux alpages dans le canton de Saint-Gall», précise Daniel Reist, porte-parole de l’armée. «Aucun coût n’est facturé aux agriculteurs pour ces livraisons, précise sa collègue Delphine Allemand. Les vols sont financés via le budget ordinaire, car ils servent aussi d’entraînement aux pilotes.»

Mais ce n’est pas le seul engagement miliaire en cet été de canicule. Les importants risques d’incendie, notamment dans les Grisons et le Tessin, mobilisent aussi des forces. «C’est sûr, il y aura des arbitrages à faire», reconnaît Denis Froidevaux. Vaud compte plus de 1000 alpages et 40 000 têtes de bétail qui estivent. Le but de l’opération est d’éviter que ces bêtes périssent.

Une descente prématurée du bétail en plaine aurait des conséquences dommageables. «Ça ne ferait que reporter le problème», explique Jacques Nicolet, conseiller national (UDC/VD) et agriculteur. La consommation sur des réseaux d’eau potable est déjà mise à forte contribution. Avec davantage de bétail à nourrir, ce sont aussi les réserves de fourrage pour l’hiver qui fondent, alors que la sécheresse a déjà diminué les récoltes. «On ne peut pas non plus amener trop de bêtes à la boucherie, ajoute Jacques Nicolet. Le risque serait une surcharge de viande sur les marchés.» Avec des prix qui dégringolent.

Peut-on imaginer de se fournir en fourrage étranger? La piste est évoquée par le milieu agricole, qui tente de rediscuter des droits de douane pour ce genre de marchandises. «Mais nos pays voisins souffrent aussi de cette météo», précise Jacques Nicolet.

Dans le canton de Vaud, l’opération qui va démarrer lundi devrait toutefois être de moindre ampleur que celle de 2015. «Un certain nombre d’alpages ont pris des mesures telles que la construction de bassins de rétention, l’amélioration des captages, ou l’agrandissement des dispositifs qui récoltent l’eau de pluie», précise le Canton.

À noter, enfin, que l’eau sera prélevée exclusivement dans les lacs suisses pour ne pas reproduire l’incident du lac des Rousses en France. L’affaire avait défrayé la chronique. Alors que l’Hexagone imposait des restrictions à ses citoyens, les hélicoptères helvétiques puisaient leur eau pour abreuver le bétail suisse. (24 heures)