L’arrestation d’un policier ébranle un peu plus la police genevoise

Sale temps pour la police genevoise. Après l’arrestation de trois gendarmes ayant dérobé du cannabis au poste de Blandonnet et l’inculpation pour abus d’autorité du No 2 de la police judiciaire, une nouvelle affaire vient entacher la réputation de la grande maison. Un fonctionnaire du poste de Carouge est suspecté du vol d’une montre de luxe durant le Salon international de la haute horlogerie (SIHH). Il a été placé en détention provisoire hier à Champ-Dollon.

L’enquête débute le 17 janvier dans l’ambiance feutrée de la grand-messe horlogère à Palexpo. La marque Hermès, qui participe pour la première fois au SIHH, réalise qu’il manque une pièce de plusieurs milliers de francs sur son stand. Perte ou vol? Le doute est dans un premier temps permis, avant que les investigations ne portent sur un membre de la police de proximité basé dans la Cité sarde. Pour les enquêteurs, le suspect était ce jour-là en fonction à Palexpo. Il se serait légitimé avec sa carte professionnelle auprès des organisateurs de la manifestation. Lui assure qu’il était en congé. Et nie en bloc les accusations.

Le Ministère public, par la voix de son porte-parole Henri Della Casa, confirme qu’«un policier est soupçonné de vol» au SIHH, sans plus de commentaire. Son avocat, Me Robert Assaël, indique que son client «conteste catégoriquement les accusations» et qu’il va «rapidement demander sa remise en liberté». La procédure, elle, suit son cours.

Trois affaires en dix jours

Cette affaire est un nouveau coup dur pour la police genevoise, qui voit en ce début d’année plusieurs de ses membres mis en cause dans trois affaires distinctes en dix jours. À la mi-janvier, trois gendarmes éméchés ont dérobé du cannabis séquestré au poste de Blandonnet. Quelques heures après leur soirée arrosée, ils ont ramené la marchandise et se sont spontanément dénoncés à leur état-major. Leur acte, qui les a menés à une suspension provisoire de leur fonction, reste difficilement compréhensible.

Quelques jours plus tard, c’est un coup de tonnerre qui s’abat cette fois sur la police judiciaire: son No 2 a été mis en prévention pour abus d’autorité, de contrainte et d’entrave à l’action pénale. Le haut fonctionnaire maintient avoir joué un rôle de médiateur dans un conflit privé impliquant une patronne de bar à champagne et son employée. Aux yeux des enquêteurs, son action s’apparente à une pression exercée sur la domestique. Le No 2 de la Sûreté du canton a été relevé de son obligation de travailler.

Et maintenant, un policier accusé du vol d’une montre de luxe. Loi des séries? Les profils des policiers entachés par les affaires en cours demeurent très variés. Personne ne se hasarde à émettre une quelconque hypothèse, tout en rappelant qu’ils bénéficient de la présomption d’innocence. (24 heures)