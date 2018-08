L'autoroute du Gothard rouvre après un incendie

La circulation dans le tunnel du Gothard a pu également reprendre, toujours en direction du sud. La fermeture a toutefois généré un embouteillage de 5 km au portail nord, avec des temps d'attente d'environ une heure et quart.

L'itinéraire alternatif recommandé reste l'A13 par le San Bernardino, indique Viasuisse. Le détour via le col du Gothard est également possible - cependant, le trafic est également ralenti sur cette route, entre Göschenen et Andermatt, dans le canton d'Uri.

Pas de blessés

C'est suite à l'incendie d'un transporteur de voiture sur l'A2 mardi matin que le tunnel de Piottino - entre Faido et Quinto - a dû être fermé dans les deux sens. La police a également fermé le tunnel du Gothard dans les deux sens.

Le camion avec des plaques d'immatriculation italiennes a quant à lui complètement brûlé. Selon la police, il n'y a aucun blessé à déplorer. Le véhicule se dirigeait vers le nord sur l'autoroute A2 peu avant 07h30 lorsqu'il a pris feu pour des raisons inconnues, a expliqué la police cantonale tessinoise.

Les pompiers de Biasca ont été déployés. Après l'extinction du feu, l'équipement du tunnel a dû être réparé, ce qui a pris un certain temps.

Enquête ouverte

Le parquet du Tessin a ouvert une enquête à l'encontre du chauffeur de 48 ans, a annoncé le canton. La carcasse du camion brûlé a été saisie aux fins d'enquête. Le chauffeur, qui avait chargé sept voitures sur son camion, venait de la province italienne de Frosinone. Après avoir passé la nuit au Tessin, il a voulu continuer vers le nord mardi.

Galleria del Piottino, brucia camion con carico d'auto https://t.co/aorkvpemLF — peter walder (@schiodato) 7 août 2018

Lastwagen brennt im Piottino-Tunnel: A2 bei Quinto TI in beiden Richtungen gesperrt. https://t.co/XWkzU9SjfM — 20 Minuten (@20min) 7 août 2018

Autostrada chiusa. Camion in coda tra Lodrino e Biasca. #GaleriadelPiottino pic.twitter.com/7BhactBBQ5 — Giovanni Marci (@giovamarci) August 7, 2018

(ats/nxp)