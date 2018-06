L’école de recrues «light» fait hurler les anciens

L’armée est le reflet de la société, paraît-il. C’est du moins ce qu’affirment les plus fervents défenseurs de la grande muette. Ceux qui, «en 76, avaient les pieds en sang et n’en sont pas morts pour autant». Pas comme ces jeunes d’aujourd’hui, «ces fainéants en camp de vacances», «ces assistés biberonnés aux Pokémon prêts à faire la guerre sur leur smartphone». «Ces pauvres chouchous incapables de sortir de leur zone de confort à qui il faut maman pour chanter une berceuse.» En début de semaine, nos confrères de «20 Minuten» ont fait exploser une grosse mine. Il leur a suffi de décrire les aménagements de l’école de recrues dans sa version allégée, conséquence du développement de l’armée, pour que la mobilisation soit décrétée. Sur le Web, c’est une déferlante contre cette réforme appelée «bisounours».

Une armée «de mauviettes»

Les «anciens» sont montés au front. Quand ils ont lu que, pour redonner de l’attrait au service militaire, deux jours de congé étaient octroyés, leur sang n’a fait qu’un tour. Quand ils ont appris que des baskets sont maintenant autorisées, ils se sont remémorés la désintégration de leurs orteils dans leurs bottes et leurs épaules sciées par les paquetages. Quand on leur a soufflé que les recrues peuvent désormais dormir six heures, ils se sont rappelés les nuits blanches à manger du chili froid dans les bois. Trêve de caricatures, pour eux, plus c’est dur, plus c’est riche en enseignements et en souvenirs. Mais hormis quelques commentaires soulignant la nécessité d’en finir avec «l’armée de grand-papa», la majorité des réactions sont acerbes et puisent dans les lieux communs de la virilité. À l’armée, on forme des «vrais hommes» pas des «gonzesses et des mauviettes». Et aucun conflit – sans toutefois préciser lequel – ne sera jamais light.

Autant de réactions épidermiques qui font oublier que ces aménagements semblent porter leurs fruits. Car le taux d’abandon, depuis l’entrée en vigueur de ces mesures ce printemps, est passé de 15 à 12%. Le but, assumé par l’armée, étant de maintenir l’attractivité du service militaire. Et donc de privilégier une montée en puissance «progressive».

Une fois le filtre des réseaux sociaux passé, la réalité est, comme souvent, un peu plus nuancée. Mais ceux qui sont passés sous les drapeaux parlent d’une même voix. Et il est inutile de remonter il y a quarante ans. Pierre Savioz était sergent explorateur à Thoune. Il y a fait son école de recrues en 2008 et son dernier cours de répétition voilà deux ans. Son constat est sans équivoque. «On avait débuté notre service juste après le drame de la Kander (ndlr: un accident de rafting qui avait coûté la vie à cinq soldats) et dès cet instant, pour des raisons de sécurité, on a senti qu’on ne serait plus confronté pareillement au danger, à l’adversité. Je pouvais le comprendre, mais la suite n’a été qu’une lente dégringolade à tous les niveaux.»

L’esprit de corps se perd

Pour lui, les divers allègements ont eu raison de l’esprit de corps et la frustration est palpable. «L’armée est une école de vie. Mais pour que cela marche, il faut sortir de la zone de confort, souffrir ensemble. Or ce que j’ai vu, c’est toujours plus d’individualisme, toujours plus de moyens de courber et surtout, un nivellement par le bas.» Constat partagé par Jérôme Amos, sergent conducteur de chiens qui n’a pourtant fait son école de recrues qu’en 2014. «J’ai vu les premiers effets du développement de l’armée et je n’ai jamais eu l’impression d’aller chercher mes limites. Mais c’était pire une fois sergent, lors de mon deuxième cours, on nous avait expressément interdit de sanctionner les soldats par davantage d’exercice physique ou un manque de sommeil. Cela a changé l’ambiance en une colonie de vacances pour démotivés.»

Si le discours peut être jugé générationnel, l’abandon progressif de l’esprit de troupe est pour eux totalement nouveau. «Il faut tenter de mieux valoriser l’expérience qu’on acquiert par l’armée plutôt que d’en faciliter l’accès», suggère Jérôme Amos. Groupe proche de l’armée et soutenant une milice forte, le collectif Giardino se réjouit du taux d’abandon en baisse mais dénonce surtout l’appellation «bisounours» qui fait du tort à toute l’image de l’armée.

Pas sûr que cette montée aux barricades fasse battre en retraite le chef de l’armée Philippe Rebord sur ces réformes. Lui qui, au moment de les présenter l’an passé, déclarait sans pincettes que «ce débat de couilles molles» était d’une totale absurdité. (24 heures)