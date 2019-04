L'écologiste Franz Weber n'est plus

L'écologiste Franz Weber est décédé mardi à Berne à l'âge de 91 ans, a indiqué jeudi sa fondation dans un communiqué. Le Bâlois d'origine était connu pour ses combats en faveur des bébés phoques, sa lutte contre les résidences secondaires ainsi que sa volonté de protéger Lavaux.

«J’ai perdu mon père chéri et mon guide dans la lutte pour un monde digne d’y vivre», a déploré Vera Weber, la fille de Franz Weber, dans le communiqué. La présidente actuelle de la Fondation Franz Weber a assuré la relève de son père il y a près de cinq ans. La disparition du fondateur et président honoraire de la Fondation «laisse sa famille, ses amis, ses compagnons de combat et ses collègues empreints d’une tristesse profonde, mais également d’un immense sentiment de gratitude», souligne encore le texte.

Protection du Lavaux

Franz Weber aura mené plus de 150 combats à travers la planète. Ses batailles, comme celle pour la protection du Lavaux, ont souvent scandalisé. Afin de protéger le vignoble vaudois, Franz Weber a lancé trois initiatives populaires. Les deux premières ont été acceptées en 1977 et 2005, ce qui a permis à la région de faire partie du patrimoine mondial de l'Unesco. Mais en 2014, sa troisième initiative est rejetée en votation populaire.

L'adoption de l'initiative populaire visant à limiter les résidences secondaires en 2012 fait également partie des grandes victoires de la fondation Franz Weber.

Bébés phoques

Dans ses campagnes, l'activiste a toujours su exploiter les médias. Avec Brigitte Bardot, il a par exemple diffusé des images de mises à mort de bébés phoques. L'actrice française a d'ailleurs tweeté que Franz Weber était «à la base de son combat».

Brigitte Bardot: «Franz Weber est à la base de mon combat» | https://t.co/8bmPZNUpIA https://t.co/goV1J3z56W — Brigitte BARDOT (@LesamisdeBB) 4 avril 2019

On se souvient aussi de sa lutte contre le commerce de l’ivoire et du sauvetage du site antique de Delphes en Grèce. Le premier «crowdfunding» au niveau mondial pour sauver le Grandhôtel de Giessbach, joyau historique au bord du Lac de Brienz, restera aussi dans toutes les mémoires.

«Le feu sacré de Franz Weber, son dévouement complet pour la protection de la nature, des animaux et du patrimoine, brûle en nous, brûle en moi», écrit Vera Weber. «Poussée par son œuvre de vie, ses actions riches en exemples et sa longue expérience, la Fondation Franz Weber est et demeure un instrument efficace de lutte pour un monde meilleur».

Une grande cérémonie publique en l’honneur de Franz Weber aura lieu au début de l’été au Grandhotel Giessbach à Brienz, précise la Fondation.

L'émission «Pardonnez-moi» enregistré en avril 2015 sur la RTS:

(nxp)