«L’économie suisse perd cinq milliards par semaine»

Malgré un intense lobbying de la droite et des milieux économiques, le Conseil fédéral est resté inflexible. Il n’a pas voulu rouvrir tous les commerces le 27 avril. Il a même fait un pas en arrière. Il est revenu sur sa décision d’autoriser les magasins d’alimentation, type Migros ou Coop, à élargir la vente de leur assortiment. Des bandes adhésives rouges resteront donc scotchées sur les rayons qui proposent des articles jugés non essentiels.

Pourquoi ce revirement? Alain Berset explique que le Conseil fédéral a été sensible aux complaintes des petits commerçants qui criaient à la distorsion de concurrence avec les grands magasins. «Notre décision avait provoqué une grande confusion.»

Mais plutôt que de mettre tout le monde au même niveau en ouvrant les vannes à tous les commerces, le gouvernement préfère resserrer le robinet. Pourquoi cette prudence? «Nous avons vu que même dans les cantons les plus touchés par l’épidémie, le taux de personnes en contact avec le virus est encore bas, moins de 10%, explique Alain Berset. On est donc très loin de l’immunité de groupe.» La hantise du Conseil fédéral, c’est une reprise de l’épidémie qui anéantirait tous les efforts consentis.

Un coût important

Cette volonté d’ouvrir tous les commerces seulement le 11 mai a cependant un coût important. Le ministre des Finances, Ueli Maurer, l’a chiffré. «Selon les experts, les arrêts qui frappent l’économie suisse coûtent 5 milliards par semaine. Et plus on attend, plus cela coûte cher.» Il a donné aussi une première évaluation du coût de l’épidémie pour les finances fédérales. «J’estime que cela pourrait se monter à un budget de fonctionnement annuel, soit 70 milliards de francs.»

Le PLR a immédiatement dit sa déception de ne pas voir tous les magasins rouvrir le plus vite possible. Le ton est tout autre en Suisse romande. «Le Conseil fédéral a corrigé une injustice incompréhensible», salue Yves Menoud, secrétaire patronal de la Nouvelle organisation des entrepreneurs (NODE), à Genève. L’équité étant désormais respectée, il s’accommode d’une réouverture le 11 mai.

Pétition retirée

Remontés, eux aussi, contre la perspective de voir les grandes surfaces vendre l’intégralité de leur assortiment, livres compris, les libraires indépendants crient victoire. Leur pétition plaidant pour une égalité de traitement a récolté en quelques jours plus de 8000 signatures. «Nous allons la retirer. Notre but est atteint, nous avons attiré l’attention du Conseil fédéral sur notre cause», réagit Olivier Babel, secrétaire général de LivreSuisse, l’association des diffuseurs, libraires et éditeurs.

Pascal Vandenberghe, directeur des librairies Payot, avait personnellement mis la pression en écrivant à Alain Berset. «Nous ne pouvions pas accepter une telle concurrence déloyale. Par chance, le Conseil fédéral a pris conscience de ce qu’impliquait une telle décision irréfléchie.» Au-delà de la satisfaction liée à cette «victoire d’étape», le patron garde l’impression d’un décalage entre le monde politique et la réalité économique du terrain. «On dirait que les décisions sont prises par des gens qui vivent dans un autre monde.»

Coiffeurs masqués

Il y a des secteurs, comme les coiffeurs, qui se réjouissent de pouvoir rouvrir dès lundi. Mais ils devront le faire en respectant les consignes d’hygiène et, pour certains, en obligeant personnel et clients à porter un masque. Le Conseil fédéral a d’ailleurs un peu évolué sur la question. Alors qu’il pourfendait le port du masque pour le simple pékin au début de la crise, il l’admet aujourd’hui pour certaines branches de l’économie. Il va même dès lundi, et pendant deux semaines, fournir un million de masques par jour aux principaux commerces de détail. Après, on verra, car les stocks restent maigres en raison de la concurrence internationale acharnée pour s’en procurer.

Dans ces conditions, ne faudrait-il pas inciter la population à confectionner son propre masque lavable en diffusant un tutoriel approuvé par l’Office fédéral de la santé publique(OFSP)? Haut-le-cœur des autorités. Alain Berset est prêt à entrer en matière sur des masques en étoffe seulement s’ils sont confectionnés par l’industrie et qu’ils bénéficient d’une certification. Daniel Koch, de l’OFSP, est encore plus négatif: «Il est faux de penser que d’avoir un masque fait maison sur le nez, c’est mieux que rien. Au contraire, cela peut être dangereux s’il est mal utilisé et s’il procure un faux sentiment de sécurité.»