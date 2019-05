L'égalité salariale en tête de cortège à Zurich

Les célébrations de la fête du travail ont commencé dans plusieurs villes suisses mercredi. A Zurich, 16'000 personnes se sont mobilisées en faveur de l'égalité de salaire et de chances.

En tête de cortège se trouvaient les membres de la confédération syndicale organisatrice, qui célèbre cette année la fête du travail avec le slogan «#Frauenstreik2019» (#Grève des femmes2019): elle a ainsi mis la journée au service de la mobilisation pour la grève nationale des femmes le 14 juin. Par conséquent, outre le rouge, la couleur violet était également dominante.

Lors de la célébration officielle sur la Sechseläutenplatz, la conseillère nationale Barbara Gysi a appelé à «plus de vie et plus d'égalité». Mme Gysi a déclaré que pour que les gens aient plus de temps à vivre, les salaires devraient augmenter et les charges - comme les primes d'assurance-maladie - devraient diminuer.

Bilan positif de la police

De nombreuses personnes, en partie masquées, issues de milieux autonomes de gauche, ont également suivi le cortège. Elles ont lancé des pétards et jeté des sacs de peinture contre une succursale de banque.

La police municipale tire cependant un bilan positif. En plus des dommages matériels, une voiture de la police de la ville a également été endommagée par une participante à la manifestation déguisée en clown. Elle a été arrêtée sur le quai de la Limmat.

La présidente des Verts, Regula Rytz, s'est elle exprimée à Thoune (BE). Elle a placé le débat sur le climat au centre de son discours. «Les jeunes n'exigent rien de moins que le droit à l'avenir.

A Bâle, une centaine d'opposants à Unia ont exprimé leur mécontement. Ils ont critiqué les dirigeants du syndicat Unia avec le slogan »Unia bosses: end of corruption and abuse of power« (»patrons d'Unia: fin de la corruption et de l'abus de pouvoir"), écrit en gros caractères une grande bannière de quatre mètres sur quatre. (ats/nxp)