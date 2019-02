L'ensoleillement exceptionnel va-t-il durer?

Le beau temps qui s’étale sur la Suisse romande depuis plusieurs jours fait des heureux. Ils étaient nombreux sur les routes et sur les pistes de ski ce week-end, bien décidés à maximiser leur capital soleil pour le reste de l’hiver. Les terrasses n'ont pas désempli, pour le plus grand bonheur des restaurateurs. Les services de secours de la Rega et Air-Glaciers n’ont pas chômé non plus, totalisant plus de 200 interventions.

Il faut dire que ce mois de février se révèle plus doux et plus ensoleillé que la norme, selon le météorologue Nicolas Borgognon. «La dernière fois que nous avions un cycle de douceur aussi long en cette période remonte à une dizaine d’années», explique le spécialiste de MeteoNews.

Des conditions idéales

Si les skieurs et vacanciers jouissent d’un temps aussi clément depuis une semaine, c’est grâce à la présence d’un anticyclone bien positionné au sud de l’Europe. Depuis la Méditerranée, ce dernier apporte un air doux et sec à l’ensemble de la Suisse avec peu de grisaille. Sur le plateau, le mercure pourrait grimper jusqu’à 14 degrés ces prochains jours.

En montagne, les températures fluctueront autour d’une dizaine de degrés entre 1000 et 1500 mètres. Les conditions resteront bonnes pour skier et, en dehors des versants ensoleillés, la neige fondra relativement peu. Les Genevois et les Jurassiens pourront donc profiter pleinement de leur semaine de congé avec une météo radieuse, «à condition de ne pas oublier la crème solaire», sourit Nicolas Borgognon.

Les Vaudois moins chanceux

Juste après eux, ce sera au tour des Vaudois de prendre le chemin des vacances. Mais l’anticyclone empruntera, quant à lui, un autre chemin vers le nord à partir de vendredi. Il engendrera un courant de bise dans son sillage. «Le temps restera beau mais l’impression de douceur sera moins agréable que cette semaine», avance le météorologue. Alors que les températures se maintiendront au-dessus des normes de saison, les promenades au bord du lac risquent d’être un peu plus fraîches en raison du vent. (24 heures)