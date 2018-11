L’étau PLR se resserre sur Pierre Maudet

Les périodes de calme alternent avec les avis de tempête depuis que, à la fin d’août, le Ministère public a notifié que Pierre Maudet – toujours présumé innocent – a menti sur les conditions de son invitation à Abu Dhabi. En ce début de semaine, le tangage est de haute intensité

Ainsi, les membres de l’Exécutif du PLR genevois ont reçu un ordre du jour en quatre points pour leur séance du mardi 20 novembre à 7 heures du matin. Le premier s’intitule sobrement «Affaire Pierre Maudet». La «Tribune de Genève» peut confirmer partiellement l’information de la RTS de ce dimanche à la mi-journée. La question d’«inciter Pierre Maudet à remettre son mandat» sera bel et bien évoquée. Mais il n’est pas certain que ce sujet fasse l’objet d’un vote et, le cas échéant, rallie une majorité.

Nous pouvons révéler aussi que le même aspect sera évoqué lors du caucus des députés PLR lundi à 19 heures.

Pas de quoi décoiffer un PLR

En termes de formulation, il n’y a pas de quoi décoiffer un élu PLR: le cas de leur ex-champion figure depuis des semaines à l’ordre du jour des réunions des instances du parti comme du caucus des députés. La différence, c’est donc que la pression monte et que l’échéance d’un retrait de Pierre Maudet semble se rapprocher à la vitesse du vent.

Du côté du président et du vice-président du PLR, soit Alexandre de Senarclens et Cyril Aellen, ce dernier étant aussi le chef de groupe de la députation, on se montre assez unanimes… pour ne pas répondre à nos questions: «Ces réunions étant confidentielles, nous ne pouvons pas révéler leur teneur à l’avance.» Des parlementaires ou des membres du comité directeur se font plus diserts, mais sous couvert de l’anonymat, avec souvent une promesse: «Je m’exprimerai ouvertement le moment venu.»

Côté caucus des députés: «Nous ne sommes pas sûrs que le conseiller d’État sera présent, indique l’un d’eux. Mais nous nous faisons guère d’illusion. Si celui-ci y participe, peu de chance qu’il accepte d’aborder le sujet; et s’il est absent, le chef de groupe risque fort de dire qu’il n’est pas temps que nous nous prononcions sur la question.»

Versant comité directeur: «Je doute que la question d’inciter le conseiller d’État à démissionner fasse l’objet d’un vote. Même si autant ceux qui souhaitent renforcer notre soutien à Pierre Maudet que ceux qui veulent l’écarter pourraient le souhaiter!» Le sentiment majoritaire au sein du PLR semble vouloir laisser la procédure judiciaire arriver à des conclusions. En se référant à la perspective du président, Alexandre de Senarclens, qui, il y a quinze jours, affirmait qu’il avait convenu avec le magistrat que «s’il devait avoir un risque concret de procès, nous considérerions que la situation deviendrait incompatible avec la continuation de ses fonctions.»

Le tweet de l’avocat

Ce dimanche après-midi, l’avocat de Pierre Maudet, Me Grégoire Mangeat, s’est permis un tweet avec un brin d’ironie suite à l’annonce de la RTS: «Quel est donc le ressort réel de ces soudaines impatiences?» C’est dit comme une allusion appuyée aux propos de Dick Marty parue dans «Le Matin Dimanche.»

Figure historique, le PLR tessinois abat en effet des cartes. Belote: «Le mensonge n’est pas pardonnable quand il est tellement effronté.» Et rebelote: «Si Pierre Maudet avait tout de suite (…) avoué qu’il avait commis une immense bêtise en assistant à ce grand prix de Formule 1 aux frais de quelqu’un qui a des intérêts dans le canton, ses électeurs, considérant ses qualités, lui auraient pardonné sa faute.» Ne reste plus qu’à avancer le billot.

C’est assez expéditif pour que des élus genevois prennent en compte une pression des instances fédérales du parti sur leur section. Nous avons tenté, en vain, de joindre à ce sujet le Genevois Christian Lüscher, vice-président du PLR national. Mais pas besoin d’être un grand stratège pour imaginer qu’au vu des instances suisses du parti, on sent que l’affaire Maudet va tourner en vrille et qu’il faudrait éviter que la catastrophe ne se produise trop tard, soit dans l’année des élections fédérales agendées en octobre prochain.

Vu de Berne, le moment d’agir semble d’autant plus opportun que les candidatures genevoises aux Chambres fédérales ont été estampillées et que le président de la section genevoise, Alexandre de Senarclens, écarté, se retrouve affaibli.

Ainsi, morose, se dessine l’ambiance chez les PLR genevois. On en est à se demander qui, entre les compagnons de parti et la Justice, sonnera le glas.

