L'évadée de Hindelbank arrêtée en Italie

Une ressortissante croate qui s'était évadée fin janvier de la prison pour femmes de Hindelbank (BE) est à nouveau derrière les barreaux. La fugitive a été arrêtée la semaine dernière lors d'un contrôle policier en Italie.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a confirmé mercredi une information diffusée sur le site internet de la Tribune de Genève. Il va transmettre une demande d'extradition aux autorités italiennes d'ici à la fin de la semaine.

Cette femme avait été condamnée en 2016, par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour une série de vols par métier et en bande, ainsi que pour d'autres délits. Une peine confirmée par la Chambre pénale d'appel et de révision.

La fugitive était recherchée par le Ministère public du canton de Genève pour purger le reste de sa peine, a précisé l'OFJ. (ats/nxp)