L'évêque de Coire porte plainte pour abus sexuel

L'Evêque de Coire Vitus Huonder a déposé mercredi une plainte pénale contre l'administrateur paroissial de Tujetsch auprès du Ministère public des Grisons. L'homme est suspecté d'infraction pénale contre l'intégrité sexuelle d'un adulte, explique l’Évêché de Coire sur son site internet.

Le porte-parole de l'évêché Giuseppe Gracia n'a pas voulu donner plus d'informations sur le cas en raison de la procédure en cours. Le prêtre est en détention préventive depuis la semaine dernière, a indiqué à 20 Minuten Bruno Ulmi Stuppani, porte-parole du Ministère public.

Le juge compétent a autorisé une détention préventive de trois mois, soit la durée la plus longue possible. Ce n'est pas inhabituel, a précisé le porte-parole.

L'administrateur était en fonction à Tujetsch depuis un peu plus d'un an et son arrestation met mal à l'aise dans la paroisse. «C'est comme un coup à la tête. Nous ne savons rien», a déclaré Arthur Caduff, président de la paroisse dans les colonnes de la Südostschweiz.