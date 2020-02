L'évolution de la tempête Ciara en Suisse ce 10 février

Intempéries La tempête Ciara qui a soufflé lundi sur la Suisse a fait un mort et trois blessés. Une trentaine de vols sont annulés au départ de Genève. Les dégâts se chiffrent en centaines de milliers de francs. Plus...

Suisse Les aéroports de Genève, Zurich et Bâle ont annulé plusieurs vols pour la Grande-Bretagne ou Paris. MétéoSuisse annonce un danger marqué de force 3 ou 4. Plus...

Météo Les transports aériens, ferroviaires et maritimes dans le nord-ouest de l'Europe sont perturbés ce dimanche à cause de la tempête hivernale Ciara. Plusieurs régions en France et au Royaume-Uni ont été placées en état d'alerte orange. Plus...