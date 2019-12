L'exportateur d'armes le plus transparent, c'est la Suisse

La Suisse reste le pays exportateur le plus transparent sur les armes légères, selon le Small Arms Survey. Dans le baromètre publié mercredi par l'institution genevoise, elle devance Allemagne et Pays-Bas, à égalité, eux-mêmes avant la Serbie et la Grande-Bretagne.

Cet indice, qui porte sur les transactions de 2016, rassemble plusieurs critères pour évaluer l'attitude d'une cinquantaine d'exportateurs qui vendent pour plus de 10 millions de dollars (environ 9,85 millions de francs) chaque année. En revanche, les Etats les moins transparents sont la Corée du Nord, l'Iran et l'Arabie saoudite.

La Suisse était redevenue l'année dernière l'Etat exportateur le plus transparent dans le baromètre. Plus largement, le rapport publié par Small Arms Survey relève un recul sur cette question de la part des dizaines de pays qui sont mentionnés.

En 2016, le volume du commerce mondial d'armes légères s'établissait à 6,5 milliards de dollars, en augmentation de 13%, selon l'organisation qui mentionne les données de l'ONU. Les Etats-Unis devançaient l'Italie et le Brésil, alors que la Suisse figurait dans les 20 premiers. Côté importateurs, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et l'Indonésie arrivaient devant. (ats/nxp)