L’hélico joue les tire-fesses jusqu’au pied du Cervin

Seize minutes. C’est le temps qu’il faut à l’hélicoptère pour relier Rarogne (VS) au pied du Cervin. Et de là, à 3500 m d’altitude, au point du jour, il n’y a plus qu’à s’élancer dans la poudreuse. Voilà un programme qui ne laissera pas les amateurs de ski vaudois indifférents. Ni tous ceux qui se soucient de l’environnement.

L’offre proposée par l’entreprise de location de voiture Herz, Air Zermatt et Zermatt Tourisme n’en reste pas moins décoiffante. De Lausanne, d’Yverdon ou de Vevey, le déplacement pour un seul jour de ski à Zermatt ne relève plus de la galère ou de l’utopie, mais du rêve éveillé: un voyage vers le domaine skiable le plus élevé de Suisse grâce au remonte-pente le plus rapide du monde.

À la vitesse grand V

Pour l’intéressé, l’aventure démarre un peu avant l’aube au volant d’une luxueuse automobile mise à disposition par la filiale la plus proche de son domicile, dont Lausanne ou Crissier. Déjà une sorte d’hélicoptère pour l’automobiliste peu coutumier de ce genre de véhicule high-tech. Le vrai hélico apparaît une heure plus tard sur la base d’Air Zermatt, à Rarogne. À bord d’un engin airbus quasi dernier cri, la morne plaine s’éloigne promptement. Avec la vitesse rapide d’élévation, les tympans se bouchent. Pas assez toutefois pour masquer les messages en haut-valaisan traversant le micro. Mais, passé la première montagne de la rive gauche du Rhône, on n’écoute plus. On regarde. On scrute. On s’émerveille. Le panorama qui commence à défiler est époustouflant. L’hélicoptère survole à 250 km/h le village de Stalden et remonte la vallée de la Viège. Puis Zermatt et le Cervin (4478 m) apparaissent. Face à la majesté de la mythique montagne, les autres «4000», le Liskamm, la Dent-Blanche, le Weisshorn, le Breithorn, Castor, Pollux et la Pointe-Dufour, dans le massif du Mont-Rose – le plus haut sommet de Suisse –, s’inclinent.

L’emblématique cime est toute proche. Magnifique, mais aussi tueuse. La vision de l’arrête du Hörnli ravive de funestes souvenirs. Nombre d’alpinistes qui l’ont empruntée pour vaincre le sommet y ont laissé la vie. Même en cette journée de grand beau temps, il suffit d’entrouvrir la porte de l’hélicoptère pour percevoir les conditions hostiles de l’environnement. Le pilote, pour sa part, ne doit pas déployer beaucoup d’effort pour ajouter d’autres frissons aux passagers. Adrénaline.

«Produit d’appel»

Les regards plongent désormais sur l’Italie voisine, avec Cervinia en contrebas. L’atterrissage à Testa Grigia, sur le versant suisse, est imminent. Ça tombe bien: on est venus pour skier. Et l’un des plus grands domaines d’Europe s’offre à nous. Déjà riche en expériences exclusives, la journée ne fait que débuter. «Cette offre spéciale nous sert de produit d’appel, commente Philipp Imboden, directeur commercial d’Air Zermatt. Nous espérons soixante demandes par saison.» «Même si Zermatt a de beaux atouts à faire valoir, nous devons toujours trouver des nouveautés», ajoute Valérie Biner à Zermatt Tourisme.

Le prix de cette innovation paraît aussi acceptable, contrairement au bilan carbone plutôt déséquilibré. (24 heures)