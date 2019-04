L'homme fort de Crans-Montana visé par une plainte aux Etats-Unis

À Crans-Montana (VS), où il est domicilié, Radovan Vitek continue d’étendre son emprise. Actionnaire majoritaire des remontées mécaniques depuis 2014, il vient d’obtenir un accord pour mettre à l’enquête un pharaonique complexe hôtelier à 200 millions de francs au pied des pistes. Mais le magnat tchèque de l’immobilier et multimilliardaire – 617e fortune mondiale, avec 3,5 milliards de dollars selon «Forbes» – pourrait voir ses plans se compliquer.

Selon des informations en notre possession, une plainte a en effet été déposée contre lui mercredi par d’anciens partenaires et associés. Soumise au tribunal du district sud de New York, elle porte de graves accusations sur la manière dont Radovan Vitek s’est enrichi entre 2012 et aujourd’hui. Au cours de cette période, sa fortune personnelle est passée de 500 millions à 3,5 milliards de dollars. Expert reconnu en criminalité financière, l’Américain Thomas Creal a participé aux investigations du côté des plaignants. «C’est un cas très complexe car il implique au moins deux banques, six pays et des personnalités reconnues. Surtout, c’est typique d’une affaire amenée à prendre de l’ampleur. Plus on cherchera, plus on trouvera.» Les plaignants, deux sociétés d’investissement, estiment que Radovan Vitek et certains de ses associés leur ont volé un milliard de dollars depuis 2012, et en réclament le triple à titre de dommages.

«L’architecte d’un système»

Le premier à attaquer est un hedge fund new-yorkais nommé Kingstown Capital. Ce fonds s’estime lésé dans la prise de pouvoir, jugée hostile, de Radovan Vitek sur l’entreprise Orco, une société active dans l’immobilier basée au Luxembourg, dans laquelle Kingstown investissait dès 2012 pour la recapitaliser après la crise. Loin d’être anodine, cette acquisition constitue le socle de l’actuel vaisseau amiral du multimilliardaire tchèque, la holding CPI Property Group, dont le portefeuille est estimé à 7,5 milliards d’euros. Il s’agit ni plus ni moins que du premier propriétaire de surfaces commerciales en République tchèque et de bureaux à Berlin. Sur le plan administratif, un tribunal luxembourgeois a déjà été saisi sur cette affaire et le dossier est toujours pendant.

Ce n'est pas une querelle d'enfants de choeur et la plainte ne contient à ce stade que des allégations. Par ailleurs, le cabinet d'avocats qui représente les plaignants - Boies Shiller - est réputé pour être très agressif dans les litiges financiers. Mais ce document d’une centaine de pages en dit davantage sur les arcanes «d'un système frauduleux» dont Radovan Vitek est présenté comme en étant «l’architecte».

Il aurait agi essentiellement par le biais de sociétés de paille dont les véritables bénéficiaires étaient masqués. Le plus souvent, il s’agissait de la propre mère du milliardaire ou de proches associés qui sont également visés par la plainte. Certaines contribuaient à détenir secrètement le pouvoir en évitant de ruineuses offres publiques d’achat, tandis que d’autres servaient à racheter des actifs. Par ce procédé associé à des stratagèmes de désinformation, il aurait pu siphonner, à des coûts bien inférieurs à ceux du marché, les actifs les plus rentables d’Orco (moins de six fois la valeur réelle dans certains cas) et diluer les autres actionnaires, dont Kingstown Capital. Il serait question, au total, d’actifs d’une valeur réelle supérieure à 600 millions d’euros.

Allégations «fausses et trompeuses» selon CPI

Le groupe de Radovan Vitek, CPI PG, a réagi par voie de communiqué dans la foulée. Il dénonce vigoureusement toutes les allégations. «La plainte n’a pas été signifiée à CPI PG. De plus, CPI PG ne croit pas que la poursuite aux États-Unis ait compétence. CPI PG et ses entités apparentées sont actuellement impliquées dans des litiges intentés par Kingstown au Luxembourg. Le dépôt de la plainte aux États-Unis n’est qu’une autre tentative de Kingstown de chercher des solutions inappropriées et d’exercer des pressions illégales sur CPI PG.» Et le groupe de promettre d’utiliser tous les moyens pour se défendre et se retourner contre Kingstown. L’entreprise ajoute que Kingstown n’a jamais été actionnaire de CPI PG et que les accusations sont de fait «fausses, trompeuses et dénuées de fondement».

Soupçonné de blanchiment d’argent

Accusation plus grave de la part des plaignants, Radovan Vitek aurait agi avec le concours d’un établissement financier, la banque J&T, à Prague. Selon les investisseurs, qui attaquent également cette entité, cette dernière aurait «financé et fourni les sociétés de paille» à Radovan Vitek. «En échange, Vitek a accepté de nantir les actifs qu’il avait acquis avec l’aide de J & T Bank à titre de garantie et de payer des taux d’intérêt élevés.» Les montants sont énormes. Pour mener à bien sa stratégie, la banque lui aurait même accordé jusqu’à 800 millions de prêts alors que selon les règles en vigueur, ils ne pouvaient excéder 215 millions. Cette pratique vaut au multimilliardaire d’être accusé de blanchiment d’argent par ses détracteurs, en ayant dissimulé l’origine des fonds dans au moins six transactions d’envergure. Dans un communiqué, la banque dit n’avoir pas été informée de cette plainte et assure avoir coopéré avec le régulateur financier luxembourgeois dans le litige en cours et qu’aucune violation de sa part n’avait été détectée. L’établissement assure «n’avoir connaissance d’aucun acte répréhensible».

Vient ensuite Investhold, une entité dont les propriétaires, Jiri Divis et Marek Cmeijla, ne sont pas inconnus en Suisse. À la fin de 2014, ils étaient condamnés pour escroquerie et blanchiment d’argent par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone dans l’affaire de la privatisation des mines tchèques de charbon à Most, plus connue sous le nom de «MUS Case». Ils ont aussi déjà déposé, au début de 2018, une plainte contre Radovan Vitek auprès du Tribunal de Brno, en République tchèque, dans laquelle ils lui demandent la moitié de sa fortune. En cause, un partenariat conclu à la suite d’investissements d’Investhold dans les sociétés de Radovan Vitek entre 2008 et 2016, lorsque celui-ci avait besoin de liquidités. On évoque plus d’un demi-milliard de francs en échange de la moitié des parts dans les sociétés du magnat tchèque. Des parts qui auraient ensuite été transformées en créances. Mais Radovan Vitek n’aurait jamais réglé ces dettes. «Le plus surprenant, observe Thomas Creal, c’est que cela n’avait pas à se passer de cette façon. Radovan Vitek est visiblement doué dans son business, a de très bonnes relations et était au bon endroit au bon moment. Toute l’équipe aurait pu en profiter.» Sur ce second volet, CPI PG n’a pas pris position mais a déjà contesté l’ensemble des accusations lors du dépôt de plainte en République tchèque.

Si des procédures sont déjà en cours, pourquoi en ouvrir une nouvelle aux États-Unis? Le mode de procédé est différent. La plainte se fonde sur la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) qui octroie d’importants outils pour lutter contre la criminalité financière en enquêtant sur les schémas mis en place et pas uniquement sur les actes criminels. Elle mêle les composantes pénales et civiles permettant d’exiger jusqu’au triple des montants prétendument volés. Elle donne aussi les moyens à la justice de saisir l’entier des avoirs avant un procès. Contre Radovan Vitek, les plaignants demandent que soit constitué un jury. «Cette loi est tout à fait adaptée à cette situation en raison de similitudes avec une entreprise criminelle», conclut Thomas Creal. (24 heures)