L'incendie dans une scierie de Bulle était voulu

Le 27 juin 2018, plusieurs halles sur le site de la scierie Despond à Bulle partaient en fumée suite à un incendie. D’importants dommages avaient été causés aux bâtiments alentours, dont le centre d'exposition Espace Gruyère. Près d'un an plus tard, il s'avère que le sinistre était intentionnel, annonce la police fribourgeoise dans un communiqué vendredi.

L’enquête, conduite par le Ministère public du canton de Fribourg, a permis de déterminer que la cause de l’incendie était d’origine humaine et vraisemblablement intentionnel. Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier le ou les auteurs responsables. L’instruction conduite par le Ministère public est suspendue jusqu’à connaissance de tout nouvel élément, précise la police.

Pour rappel, le feu avait mobilisé 250 intervenants et un homme de 45 ans avait été brûlé au 2e degré. Près de 160 personnes avaient été évacuées d'Espace Gruyère. Les premiers éléments avaient mis en évidence la possible implication d’un homme de 21 ans, domicilié dans la région. Ce dernier avait été interpellé le soir même du sinistre et avait été relaxé le lendemain. Une ordonnance de classement sera prochainement rendue en sa faveur. (nxp)