L’initiative de l'Asloca en mauvaise posture

À dix jours des votations fédérales, l’initiative de l’Asloca perdrait du terrain, selon le troisième sondage réalisé par Tamedia (éditeur de ce journal).

Le texte ne récolterait plus que 48% de votes favorables. Dans leurs projections pour le scrutin du 9 février, les auteurs du sondage évaluent le rejet final à 58%. Une véritable dégringolade: au départ de la campagne, la proposition récoltait 60% d’intention de suffrages favorables.

Lire l'édito: Un pays, deux réalités très différentes

Sans surprise, le sondage relève un fossé ville-campagne: 58% des habitants des villes approuvent les mesures proposées par l’Asloca. Le oui faiblit fortement dans les agglomérations (46%) déjà, pour tomber à 42% dans les zones rurales.

Röstigraben

On assiste également à un important effet de Röstigraben. L’initiative serait acceptée si cela ne tenait qu’aux Romands – ils sont 58% à soutenir le texte –, tandis que les Suisses alémaniques et les Tessinois ne sont que respectivement 44% et 47% à l’approuver. Tant le fossé ville-campagne que celui entre les régions linguistiques s’est creusé durant les semaines précédant la votation. Ils sont plus marqués que lors de nos deux précédents sondages.

La majorité des personnes interrogées reste attachée aux principes du libéralisme et préfère ainsi préserver la loi du libre marché. L’argument principal en défaveur de l’initiative s’appuie en effet sur la conviction que la Confédération ne doit pas interférer dans le fonctionnement d’un marché économique.

Oui à la norme pénale

La norme pénale antihomophobie, également soumise à votation le 9 février, devrait en revanche être aisément validée. Le camp du non ne réunit que 29% des 11311 personnes ayant répondu à ce sondage du 23 au 25 janvier.