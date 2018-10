«L'initiative de l'UDC détruirait la réputation de la Suisse»

Dans son bureau presque nu, Bernard Rüeger, le patron de l’entreprise familiale homonyme, aborde sans langue de bois l’initiative sur l’autodétermination et répond aux attaques de l’UDC sur la «suissitude» d’EconomieSuisse.

Pourquoi l’entrepreneur que vous êtes s’intéresse à ce débat avant tout juridique?

Ça me concerne directement. Je suis exportateur à 90%: un tiers en Europe, un tiers au Moyen-Orient et un tiers en Asie. J’ai des filiales aussi à l’étranger. Nous sommes dans un monde complètement interconnecté qui est devenu, dans le domaine des affaires, un monde de juristes. Je vous donne un exemple. Il arrive que je prenne des commandes en Malaisie pour un client taïwanais, pour une raffinerie à Oman. On me demande que la marchandise soit livrée expressément depuis l’Europe. Par chance, nous avons des accords bilatéraux avec l’Union européenne, donc les normes suisses sont reconnues par l’UE et inversement. Et grâce à cela, je gagne la commande contre mes concurrents, entre autres des Français et des Allemands. Mais sans ces accords internationaux, je ne gagnerais pas l’affaire. Vous voyez, ce n’est pas du juridique, c’est mon quotidien.

Avec l’autodétermination, vous gagneriez toujours la commande…

Dans l’immédiat, c’est vrai. Mais ensuite? On a mis trente ans pour signer tous ces accords bilatéraux. Ce sont de longs processus et c’est dur. Chaque pays se recroqueville de plus en plus sur lui-même et tend à être de plus en plus exigeant avec les pays tiers. Mais si nous devenons restrictifs avec les États-Unis, l’Union européenne ou la Chine, je peux vous dire qu’une contre-mesure nous attend dans la seconde! Donald Trump fait ce qu’il veut. Il dirige un pays de 360 millions de consommateurs et le dollar est la monnaie la plus diffusée dans le monde. Nous, les petits Suisses, sommes 8 millions et avons le franc suisse. Nous n’avons aucune chance si nous montrons les muscles.

Le «Swiss first», vous n’y croyez pas?

Regardez l’histoire. Ronald Reagan avait fait la même chose que Donald Trump. Cela a marché pendant quelques années puis les États-Unis sont entrés dans une crise noire. Cela marche temporairement, parce que le consommateur continue à avoir des besoins. Cela crée un peu d’emplois. Mais sur le long terme, cette méthode va appeler une phase de décroissance.

Pourquoi?

Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, quel consommateur est prêt à payer un produit plus cher pour le plaisir? Théoriquement, le Suisse est prêt à dépenser plus pour un produit à croix blanche. Mais l’administrateur de la Coop que je suis peut vous parler du tourisme d’achat: avec la crise du franc fort, c’est 1 milliard de francs qui est parti à l’étranger. C’est comme ça. Après, face à l’initiative de l’UDC, je pourrais aussi hausser les épaules. J’ai des filiales aux Pays-Bas, en Malaisie, en Allemagne. Novartis et Nestlé en ont aussi. Et après quoi? On ne fabriquera plus rien ici. Donc on se bat pour notre pays parce qu’on l’aime.

Ces menaces de délocalisations, on les entend à chaque campagne.

Ce n’est pas une menace, c’est un fait!

L’économie a résisté au vote du 9 février 2014 et à la fin du taux plancher. Pourquoi ne résisterait-elle pas à ce texte?

C’est faux. Interrogez l’industrie des machines. On a une baisse de marge importante. Ma propre entreprise est en croissance, mais elle ne la réalise plus en Suisse mais à l’étranger. Les exportations de la Suisse vont certes bien, mais il ne faut pas se voiler la face: certains secteurs – comme la pharma ou l’horlogerie – dopent les statistiques. Il faut en être conscient. Si l’économie est résiliente, c’est parce que nous faisons juste. Approuver cette initiative «pour l’autodétermination» serait une erreur.

Vous savez bien que cette initiative ne vise pas directement la majorité des accords économiques.

L’Accord sur la libre circulation des personnes et les autres accords bilatéraux I sont directement visés. Pour les autres accords économiques, l’initiative fait peser un risque qui aujourd’hui n’existe pas. Elle concerne en effet des traités avec des pays du monde entier. Et en plus, cette proposition ne sert à rien: nous connaissons en Suisse le droit d’initiative. Si un accord international ne nous plaît pas – par exemple si on veut stopper les exportations en Arabie saoudite –, on peut le faire précisément via une initiative populaire.

En tant que citoyen suisse, ça ne vous titille pas d’acquérir plus de pouvoir?

Le citoyen suisse actif dans l’économie que je suis voit plutôt des bâtons dans les roues dans cette initiative. Nous avons un pays travailleur, dont la seule matière première est la matière grise, qui a été capable de se faire des amis à travers le monde entier. Et maintenant, on nous plante une initiative où on ne respecterait plus la parole donnée à un ami. Si un ami me trahit, ce n’est plus un ami. Donc je dois retourner chez lui pour faire la paix et reconstruire ce que j’avais construit dans le passé. Donc faire deux fois le boulot. Cette initiative est antisuisse.

Antisuisse, vraiment?

Dans l’état d’esprit des Suisses, il y a cette capacité à toujours être dans le dialogue: le citoyen avec le politique, l’entrepreneur avec son collaborateur. C’est quelque chose d’unique. La confrontation permanente, ce n’est pas nous! Ici, nous pouvons débattre, parler. La preuve: même Magdalena Martullo-Blocher (UDC/ZH), sachant que je suis vice-président d’EconomieSuisse, m’a demandé de l’argent pour financer sa campagne pour l’initiative d’autodétermination. Je lui ai répondu que comme membre d’EconomieSuisse, elle avait aussi participé à notre débat interne, et qu’il était dommage qu’elle refuse la défaite du moment où nous avons défini notre mot d’ordre.

L’UDC qualifie EconomieSuisse de «faîtière patrons-arnaqueurs». Vous êtes le bras armé des managers étrangers?

C’est n’importe quoi. EconomieSuisse représente 100'000 entreprises, dont l’essentiel sont des PME. Alors pourquoi Mme Martullo-Blocher, qui est membre de la présidence de l’UDC, cherche-t-elle par tous les moyens à entrer au comité directeur d’EconomieSuisse? Pourquoi autant d’efforts pour pénétrer ces associations économiques s’il s’agit de les critiquer par-derrière? C’est totalement incohérent. Je ne fais pour ma part aucune politique politicienne. Je ne donne que des faits.

En combattant cette initiative, ne mettez-vous pas les intérêts de l’économie avant ceux des citoyens?

Ah non, l’intérêt premier des Suisses est la prospérité. Nous sommes le pays avec le pouvoir d’achat le plus haut du monde ou pratiquement. C’est ça, l’intérêt du Suisse. Je me bats pour cela.

Mais lorsque le peuple vote, il devrait s’attendre à ce que cela soit mis en œuvre.

Mais c’est le cas.

Vous trouvez vraiment que le vote antimigration du 9 février 2014 a été mis en œuvre? Vous ne vous sentez pas trahi?

Non, je me sens sauvé. Cette initiative «Contre l’immigration de masse» posait très mal le problème en mettant toutes les catégories d’étrangers – réfugiés, frontaliers, migrants économiques – dans un même panier. Les initiants l’ont volontairement faite ainsi. Ensuite, les parlementaires élus par le peuple, dans toute leur sagesse, ont dû détricoter ce qui était une mauvaise initiative marketing.

C’est ce que vous craignez avec cette nouvelle initiative de l’UDC?

Non, cela serait beaucoup plus sournois. Un oui sonnerait comme une victoire pour l’UDC, avec des conséquences sur le long terme. Il faudrait trouver des parades par le génie de nos négociateurs. On se compliquerait la vie d’une manière totalement inutile. D’un point de vue psychologique, cela casserait notre réputation. Et si se faire une bonne réputation prend beaucoup de temps, la détruire va très vite.

Pourtant, aucun pays ne semble s’en inquiéter aujourd’hui?

Bien sûr. À l’étranger, on ne perçoit pas de risque aujourd’hui. C’est avant tout une initiative marketing interne, à un an des élections fédérales, pour gagner des voix du côté de l’UDC. Le problème, c’est qu’on met quelque chose dans notre Constitution. Et le jour où on commence à devoir dénoncer pour une raison ou une autre un traité, alors les problèmes surgissent.

Il suffit de renégocier, dit l’UDC.

Mais les Anglais aussi croyaient que ça allait être facile avec le Brexit! A-t-on envie d’avoir les mêmes problèmes qu’eux? Aujourd’hui, par rapport à l’Union européenne, nous n’avons que des avantages. Nous ne sommes pas dedans et – sous pression de l’UDC, je le rappelle – nous avons pris la voie des Bilatérales. Et maintenant que nous les avons, il faudrait les casser? Tout cela pour que Mme Amaudruz puisse être élue? Moi ce qui m’intéresse, c’est que mon pays fonctionne, pas que certains puissent aller à Berne. (24 heures)