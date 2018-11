L’invalidation du vote de Moutier pour rallier le Jura ravive les blessures

Le vote le plus contrôlé de l’histoire tourne au fiasco

Office fédéral de la justice

Des mesures exceptionnelles avaient été prises pour éviter les irrégularités lors du vote de Moutier. La plus spectaculaire étant l’envoi par la Confédération de sept observateurs de l’Office fédéral de la justice (OFJ). Du coup, l’invalidation de ce scrutin – le plus surveillé de l’histoire suisse – est-il un échec pour l’OFJ? «Non, répond Jean-Christophe Geiser, responsable de la Question jurassienne. Notre surveillance portait sur un certain nombre de points précis, mais pas sur les deux griefs principaux retenus par la préfète du Jura bernois: la campagne précédant le vote et les domiciliations fictives.» Pour Jean-Christophe Geiser, il n’était pas du ressort des observateurs de s’ériger en comité de censure. «Nous ne pouvions pas non plus vérifier le domicile réel de plus de 4000 personnes.»



Reste que l’invalidation de ce scrutin relance une Question jurassienne qui aurait dû être réglée au lendemain du 18 juin 2017. Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale en charge de ce dossier, espère toutefois que cette décision sera reçue dans la sérénité et appelle au calme. Elle rappelle aussi qu’il ne s’agit pas de l’épilogue. «Comme il se doit dans un État de droit, cette décision est susceptible d’un recours au Tribunal administratif bernois, puis, cas échéant, au Tribunal fédéral.» La Confédération, qui a un rôle de médiation, restera d’ailleurs impliquée dans le dossier. Une conférence tripartite avec les autorités jurassienne et bernoise aura lieu ce mois encore.



F.QZ