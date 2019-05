L'occupation de l'abattoir de Bell punie

Plus de cent condamnations par ordonnance pénale ont été prononcées suite à l'occupation des abattoirs Bell à Oensingen (SO) le 21 novembre 2018. Les activistes ont été reconnus coupables de contrainte, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité.

Les instructions ouvertes sont en grande partie terminées, a indiqué mercredi le Ministère public soleurois. Il est reproché aux défenseurs de la cause animale de s'être attachés à des barrières et entre eux à l'aide de chaînes notamment, de n'avoir pas réagi à un ultimatum lancé par l'entreprise et d'avoir résisté à leur évacuation par la police.

Au total, environ 130 personnes ont participé à l'action de protestation, qui a commencé de nuit et a duré plusieurs heures. Il n'y a pas eu de blessé. L'usine de transformation de viande a dû être temporairement fermée et les livraisons d'animaux détournées. Peu après les événements, le groupe Bell a chiffré les dommages à près de 100'000 francs.

Les prévenus sont des hommes et des femmes âgés de 19 à 69 ans, selon le Ministère public. Ils viennent de Suisse, de Belgique, d'Italie, de France et d'Espagne. Ils peuvent faire appel de leur condamnation dans un délai de dix jours. (ats/nxp)