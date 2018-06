L'offre de logements à louer progresse

Le nombre d'annonces immobilières a poursuivi sa progression pour les logements à louer. Toutefois, le raccourcissement de la durée de publication en ligne suggère une accélération de la demande, a indiqué l'association immobilière SVIT Suisse.

Le nombre d'annonces pour des logements à louer a progressé sur la période de début avril 2017 à fin mars 2018 de 8% à environ 372'000 sur un an, d'après l'indice des logements en ligne (OWI) publié par SVIT et le Swiss Real Estate Institute de la Haute école d'économie de Zurich.

A Fribourg, Neuchâtel et St-Gall, la progression des offres de logements est supérieure à 10%, à Lugano, elle atteint même 33%.

La durée moyenne de publication des annonces a reculé de deux jours pour s'établir à 32 jours sur la période, précise le communiqué.

Parmi les 12 villes suisses étudiées, seulement quatre ont enregistré une hausse de la durée de publication, à savoir Zurich, Lucerne, St-Gall et Lugano. Dans la capitale économique de la Suisse italienne, la durée moyenne de mise en ligne a augmenté de six jours.

La durée de mise en ligne la plus courte a été enregistrée dans les villes de Berne (16 jours), Zurich (20 jours) et Lausanne (20 jours). A l'inverse, les durées enregistrées à Lugano (48 jours) et St-Gall (39 jours) indique une situation de suroffre. (ats/nxp)