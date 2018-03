L’ombre de la censure plane sur la nouvelle loi sur les jeux d'argent

Un texte qui vise plusieurs changements

Objectif

À l’ère d’Internet, la nouvelle loi veut dépoussiérer l’ancienne tout en gardant son principe: qui veut exploiter des jeux d’argent doit respecter le droit, empêcher le jeu excessif, l’escroquerie et contribuer au bien commun.



Poker

Les cantons pourront autoriser de petits tournois. Les jeux d’argent pratiqués en famille ou entre amis ne nécessiteront pas d’autorisation, si les gains sont modestes et le nombre de participants est faible. On parle d’une mise de 200 francs par joueur.



Délit

Le texte crée les bases légales pour lutter contre la manipulation de manifestations sportives. Les paris seront interdits pour certaines compétitions. Une plateforme nationale centralisera et transmettra tout soupçon concret.



Prévention

À l’image des maisons de jeu, les sociétés de loterie devront exclure les personnes dépendantes. Sur Internet, des dispositions sont prévues pour intervenir le plus tôt possible en cas de risque. La lutte contre les escroqueries sera aussi renforcée puisque seul un opérateur qui se conforme au droit aura accès au marché.



Recettes

Chaque année, près de 1 milliard issu des jeux d’argent revient au bien commun. La nouvelle loi garantit cette contribution, et devrait même l’élargir. En effet, les casinos qui disposent d’une concession pourront proposer des jeux en ligne. Les gains de loterie seront aussi exonérés jusqu’à 1 million. Des éléments qui devraient rendre les offres plus attrayantes. 300 millions de plus pourraient être dégagés.

F.QZ