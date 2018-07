«L’unilatéralisme n’est pas que du côté de Washington»

Pascale Baeriswyl est à la tête des diplomates suisses depuis le 1er décembre 2016. La No 2 du Département fédéral des affaires étrangères évoque avec nous les «fronts» du moment: la «collaboration en bonne intelligence» avec la Turquie, l’élan unilatéraliste de l’Amérique de Trump et l’action suisse en Syrie.

Diplomate en chef, vous gérez les relations avec près de 200 pays. La Turquie est un des cas les plus complexes, n’est-ce pas?

Oui et non. La Turquie porte un gros fardeau. Elle s’occupe d’environ quatre millions de réfugiés syriens, en même temps, elle intervient militairement en Syrie. Pour la Suisse, la Turquie demeure importante. Une grande diaspora turco-kurde vit chez nous, nous entretenons d’intenses relations économiques et nous avons longtemps collaboré étroitement au sein d’instances multilatérales. Au cours des dernières années, de notre point de vue, certains développements ont été problématiques.

Depuis des mois, la Turquie retient sept doubles nationaux turco-suisses. Avez-vous pris des mesures contre cet état de fait?

En droit international, nous ne pouvons pas offrir aux citoyens ayant double nationalité suisse-turque la protection consulaire dont peuvent jouir les citoyens ne possédant que la nationalité suisse. Reste que nous n’avons pas cessé d’intervenir diplomatiquement en Turquie – je l’ai fait deux fois personnellement depuis le début de cette année. Nous avons actuellement pris bonne note que l’ambassadeur turc a laissé entrevoir une issue positive et nous le prenons au mot.

Qu’est-ce que cela signifie? La Turquie va laisser partir ces gens?

Il s’agit maintenant de déterminer, au cas par cas, quelles procédures appliquer en vue de leur départ. Chaque cas est différent.

En 2016 des agents turcs ont tenté d’enlever un homme d’affaires d’origine turque dans l’Oberland zurichois.

Attention: pour l’instant, l’enquête en cours concerne une tentative présumée d’enlèvement.

Quoi qu’il en soit, la Suisse classe donc simplement cette atteinte à la souveraineté?

Non. Sur demande du Ministère public fédéral, les conseillers fédéraux ont décidé d’agir juridiquement. Tant que l’enquête se poursuit, en vertu de la séparation des pouvoirs, nous n’utiliserons pas d’instruments diplomatiques. Dès que la procédure sera arrivée à terme, nous déciderons des suites à donner.

La Turquie fait ce qu’elle veut en Suisse: elle espionne, cherche à enlever des gens, influence subrepticement des mosquées et endoctrine des écoliers d’origine turque. La Suisse accepte cela sans broncher?

Nous engageons tous les moyens disponibles dans un État de droit: renseignements, police, justice et diplomatie. Le Comité de sécurité de la Confédération – soit le chef des Services de renseignement, la directrice de FedPol et moi-même – fait des recommandations à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité. On traite par exemple de la manière dont nous intervenons.

Ainsi, vous intervenez?

Souvent. Tant au niveau de démarches bilatérales qu’avec d’autres États dans les instances multilatérales. Mais j’aimerais souligner que, dans divers domaines, nous collaborons en bonne intelligence avec la Turquie. Les relations commerciales demeurent étroites – et pourraient se resserrer encore si la propension des entreprises étrangères à investir n’avait pas diminué en général vu l’évolution de la situation en Turquie.

En juin, vous étiez à Washington. Auparavant, c’était de la routine. Pareil aujourd’hui?

Je pense que oui. Nous disposons d’un Joint Working Group avec les USA, qui nous permet d’aborder régulièrement tous les sujets – ceux sur lesquels nous sommes d’accord et ceux sur lesquels nous sommes en désaccord.

Le Département d’État n’a pas grand-chose à dire, le président Trump fait la politique extérieure à coups de tweets. Est-il encore possible d’avoir des discussions diplomatiques normales?

En tout cas, j’en ai eues en juin. Mais nous avons eu presque plus de discussions au Conseil national de sécurité, soit à la Maison-Blanche.

Les USA se retirent d’institutions importantes pour la Suisse: le Conseil des droits de l’homme, les accords sur le climat et le nucléaire, l’Unesco. Comment réagissez-vous à cet élan unilatéraliste?

La tendance à l’unilatéralisme existe – mais pas seulement du côté des USA. À Washington, cela n’a rien de nouveau, on trouvait la même attitude du temps de George W. Bush. Et il y a d’autres signaux provenant des mêmes USA: lorsque le président Trump est intervenu à l’ONU, toutes ses déclarations se sont concentrées sur la Corée du Nord et l’Iran. Parallèlement, il a cependant affirmé son engagement en faveur du système multilatéral.

Et vous trouvez cela crédible?

Les USA ne s’opposent pas au multilatéralisme en tant que tel, mais effectuent froidement une analyse coûts-bénéfices: quelle organisation nous est utile et laquelle pas? En fin de compte, nous ne nous comportons pas de manière tellement différente.

Qu’est-ce que vous entendez par là?

Nous examinons aussi avec soin les avantages d’un système multilatéral. En tant que pays globalisé avec un ADN fortement humanitaire, puissance mondiale au plan de l’innovation et puissance économique, nous arrivons simplement à des conclusions fondamentalement différentes: les règles de droit international, la solidarité et les institutions multilatérales forment la base de notre sécurité et de notre prospérité.

Un affaiblissement de l’ordre mondial multipolaire est néfaste pour un pays comme la Suisse qui n’est pas une puissance militaire.

Je vois deux dangers et une opportunité dans cette évolution. Lorsque les USA quittent des organisations internationales, cela fragilise le système, son équilibre financier et le rôle des organisations. Le second danger est de voir d’autres pays suivre l’exemple des USA et passer aussi au principe du «pick and choose» (trier et choisir). En revanche, c’est une opportunité pour les États de trouver un consensus et de concrétiser les réformes nécessaires – du Conseil des droits de l’homme à l’OMC en passant par l’OCDE.

La Suisse vise un siège au Conseil de sécurité. Êtes-vous contrainte à faire profil bas ces temps, afin de ne fâcher personne?

L’élection n’aura lieu qu’en 2022, c’est encore loin. Nous avons d’ores et déjà un profil fort à l’ONU, et nous entendons le faire valoir au Conseil de sécurité. Nous n’occultons rien de ce fait.

Le DFAE, avec sa nouvelle direction, est-il toujours aussi décidé à obtenir ce siège au Conseil de sécurité?

Le Conseil fédéral s’est décidé en accord avec le parlement, après un minutieux processus de consultation, que la Suisse devait se porter candidate. Car la Charte de l’ONU est en grande partie conforme aux objectifs de notre Constitution. Ainsi, il est logique qu’un jour ou l’autre, nous prenions nos responsabilités au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Tous les États d’une taille comparable à la nôtre le font environ tous les vingt ans, même les États neutres.

En Syrie, le Conseil de sécurité a totalement échoué.

On cite plus souvent les cas où il échoue. En Syrie, c’est effectivement le cas. Par contre, il fait du bon travail là où il intervient de manière préventive et enraye les crises à un stade précoce – comme lors de l’épidémie d’Ebola ou en Gambie. En unissant leurs efforts, les membres du Conseil de sécurité ont contribué de manière essentielle à l’espoir momentané en Corée du Nord.

À propos de la Syrie: que font les Suisses pour que cesse enfin la boucherie?

Premièrement, la Suisse livre de l’aide humanitaire comme jamais elle ne l’a fait dans son histoire. Nous soutenons par exemple les réfugiés des pays limitrophes. Deuxièmement, nous offrons une plateforme à Genève afin de trouver une solution politique. Troisièmement, nous nous impliquons afin que les responsables soient appelés un jour à rendre des comptes.

En ce moment, il ne se passe pas grand-chose au niveau d’une résolution pacifique du conflit.

Dans ce domaine, les choses pourraient bouger ces prochains mois. Car même les puissances qui avaient jusqu’à présent un intérêt à perpétuer le conflit sont de plus en plus exténuées.

Quel rôle la Suisse joue-t-elle dans ces efforts pour arriver à une paix?

Pour que des efforts de paix aient du succès, il vaut mieux ne pas trop en parler. Nous offrons aujourd’hui une plateforme de discussions, avec des experts à Genève qui sont en mesure de préparer l’après-guerre en Syrie. (24 heures)