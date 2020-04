L'usam veut «un redémarrage intelligent»

Plusieurs associations professionnelles ont formulé des plans pour la reprise progressive de leurs activités, coordonnée par l'usam. Ces plans ont été soumis au Conseil fédéral et lui indiquent quelle forme pourrait prendre un «redémarrage intelligent».

La Suisse doit retrouver un équilibre entre les objectifs légitimes de la politique de santé et les intérêts tout aussi légitimes de la population et de l'économie, écrit l'Union suisse des arts et métiers (usam) dans un communiqué mardi. Dès le 26 avril, l'usam préconise une logique de protection ciblée.

Assouplissement progressif

Les groupes de personnes particulièrement menacées définis par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) doivent assumer la responsabilité du respect des mesures de protection définies par l'OFSP. Les personnes présentant des symptômes et celles qui ont été diagnostiquées positives sont appelées instamment à rester en quarantaine.

En revanche, la majorité de la population devrait progressivement reprendre ses activités habituelles, en fonction de la situation épidémiologique. Un système de surveillance basé sur des applications doit soutenir et contrôler cette logique de protection ciblée sur la base du volontariat et de la responsabilité personnelle.

En parallèle, les interdictions et les règles de confinement doivent être progressivement assouplies. L'usam demande que les branches ayant un contact accru avec la clientèle puissent elles-mêmes définir les mesures appropriées, dans le sens d'une approche «du bas vers le haut». Ces mesures devraient leur permettre de reprendre leurs activités tout en assurant la protection de la santé des clients et des employés.

Guidage visuel

Le commerce de détail, les détaillants d'articles de sport et de chaussures misent sur un accès contrôlé, sur des systèmes de guidage visuel, sur la définition de zones locales de responsabilité pour chaque employé et sur la numérisation. Un catalogue de mesures est appliqué de manière similaire à celui qui est déjà en place aujourd'hui chez les grands distributeurs et dans les pharmacies.

Le secteur automobile entend développer les services basés sur l'internet et le téléphone. Le véhicule n'est manipulé que pendant l'entretien de vente et après désinfection.

Les coiffeurs prévoient de minimiser les contacts avec leur clientèle, de renforcer les mesures de désinfection et de porter des masques. Les marchands de photos et les moniteurs de conduite proposent également de porter des gants et des masques de protection.

Le secteur de la remise en forme et de la culture physique recommande de respecter strictement la distance de deux mètres et, au besoin, de mettre hors service certains équipements ainsi que les douches. (ats/nxp)