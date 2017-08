La 26e fête de la techno bat son plein à Zurich

Elle ne passe pas inaperçue, ni pour les yeux ni pour les oreilles: la Street Parade a démarré sous le soleil samedi à 13h tapantes à Zurich. Entre 700'000 et 900'000 participants sont attendus.

Flamands roses, angelots, diablotins, sirènes, chacun y allait de son costume préféré au milieu de touristes interloqués poussant leurs valises à roulettes. Depuis le matin, les amateurs de techno ont afflué dans la cité de la Limmat pour la plus grande parade au monde dédiée à ce genre musical.

Huit scènes sont réparties le long du parcours. Le warm-up y a débuté à 13h00, tandis que les premières des 25 Love Mobiles se sont ébranlées dès 14h. Cette année, la manifestation est placée sous le slogan «Love never ends» (l'amour ne finit jamais), afin de prôner comme à l'accoutumée l'amour, la paix, la liberté et la tolérance.

Et une fois de plus, la météo était du côté des organisateurs. Après une matinée fraîche et encore pluvieuse, le soleil est sorti à point nommé, a indiqué le porte-parole Stefan Epli. Comme chaque année, les CFF ont organisé plus de 100 trains supplémentaires et de nuit pour la manifestation.

Un million de personnes

L'événement attire bon an mal an jusqu'à un million de personnes autour de la rade du lac de Zurich. Après la fin de la parade proprement dite, de nombreuses fêtes sont organisées qui prennent fin tard dans la nuit.

La première Street Parade a eu lieu en 1992. Elle avait alors réuni un millier de «ravers» et deux «lovemobiles». (ats/nxp)